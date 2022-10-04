Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.