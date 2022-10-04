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Icardi'den sürpriz paylaşım! Wanda Nara...

Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi. Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı

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  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    29 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Icardi, Adana Demirspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    ICARDI İÇİN FLAŞ İDDİALAR

    Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıkmıştı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya gitmeyen Icardi'nin apar topar Arjantin'e gittiği belirtildi. 
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı. 
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. 
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    GEÇEN HAFTA BARIŞTIKLARI SANILMIŞTI

    Wanda Nara, 22 Eylül akşamı, Icardi ile 9 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. 
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Icardi ise 25 Eylül günü Wanda Nara ile mesajlaşmalarını ifşa etti. 
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

    Öte yandan Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum toksik" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ikilinin barıştığı şeklinde yorumlanmıştı.
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri
  • Icardi'den sürpriz Wanda Nara paylaşımı - Galatasaray haberleri

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