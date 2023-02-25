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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi

Wanda Nara, yıldız golcü ile nasıl barıştıklarını açıkladı: Gönlümü 300 bin dolarlık çanta ile aldı! İşte detaylar

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  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki buzlar tamamen erimiş durumda.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'ya barışma hediyesi olarak oldukça lüks bir çanta hediye etti.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    Lüks markalara düşkünlüğü ile bilinen Wanda Nara'ya etrafı 18 ayar beyaz altın ve set pırlantalarla donatılmış bir çanta hediye eden Icardi, eşinin gönlünü tekrardan kazanmayı başardı.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    Lüks bir markanın ürünü olan çantanın 300 bin dolar değeri olduğu belirtildi.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    NE DEDİ?

    "Mauro beni geri kazanmak için 300 bin dolara bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum, mümkün olsa içinde uyuyacağım. 
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    Mauro Icardi, benim kocam. Biz birlikteyiz, aileyiz. Ömür boyu birlikte olmayı umuyoruz. Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla tereyağlı ve parmesanlı makarna yaparken aşık oldu. Şu anda, Türkiye’de çok mutluyuz. İstanbul’da iyiyiz."
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

    Galatasaray formasıyla bu sezon 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Icardi, bu maçlarda 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!
  • Icardi'den Wanda Nara'ya dev barışma hediyesi: 300 bin dolarlık çanta!

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