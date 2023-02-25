Mauro Icardi, benim kocam. Biz birlikteyiz, aileyiz. Ömür boyu birlikte olmayı umuyoruz. Mauro bana diskoda değil, pijamalarımla tereyağlı ve parmesanlı makarna yaparken aşık oldu. Şu anda, Türkiye’de çok mutluyuz. İstanbul’da iyiyiz."