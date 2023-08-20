Icardi gollerini attı, maç sonunda açıklamalarda bulundu

Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde ile Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 23. dakikasında orta sahada kazanılan topta Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Başarılı futbolcu, 90+3. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu sezon ligdeki ilk gollerini atan 30 yaşındaki futbolcu, Olimpija Ljubljana maçında da 1 gol kaydetmişti. Icardi, 62. dakikada da sarı kart gördü.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.

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Icardi maçın ardından şunları söyledi:

"Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum."

"Yeni transferler şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir."

"Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum."