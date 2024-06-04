Icardi için flaş ayrılık iddiası: "Erden Timur için geldi!"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından ünlü gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un Galatasaray'dan ayrılması durumunda Icardi'nin de ayrılabileceğini yazdı. İşte detaylar...
Galatasaray'da takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldi.
Haberde; Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi.
Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.
Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist katkısı yaptı.
Icardi, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşarken bu sezonu da gol kralı olarak tamamladı.