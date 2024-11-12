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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi, İtalya yolcusu - Galatasaray Haberleri

        Icardi, İtalya yolcusu

        Çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ameliyatını Roma'da olmayı düşünüyor.

        Giriş: 12.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:16
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        Icardi, İtalya yolcusu
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        Galatasaray’da en çok merak edilen konu Mauro Icardi’nin sağlık durumu…

        Çapraz bağlarında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu, çeşitli uzmanlar ve eski takım arkadaşlarından görüş aldı.

        Ameliyat masasına yatacak olan Icardi, sakatlık süresi için İtalya’nın başkenti Roma’yı tercih etti.

        Golcü oyuncu kendisini daha önce Francesco Totti, Memphis Depay, Yusuf Yazıcı gibi isimleri de ameliyat eden Pierpaolo Mariani’ye emanet edecek.

        Icardi ameliyatını Antonio Rüdiger ve Nicolo Zaniolo’nun da çapraz bağ sakatlıkları için tedavisine başvurduğu uzman klinikte olacak.

        Bir süreliğine Roma’da yaşayacak olan Arjantinli, ameliyat sonrası fizyoterapi dönemini de burada geçirecek.

        Galatasaray’ın kulüp doktoru Yener İnce’nin ise bir ayağı bu süreçte İtalya’da bulunacak.

        Arjantinli futbolcunun sahalara dönme süresi uzman görüşlerine göre 8-9 ayı bulacak.

        Mauro Icardi ise takım arkadaşlarına sezonun son haftalarında eşlik edeceğini söylüyor.

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