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        Haberler Spor Futbol Icardi ne zaman dönecek? Galatasaraylı Mauro Icardi Trabzonspor maçında var mı, oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Icardi ne zaman dönecek? Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

        Fenerbahçe maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmişti. Yaklaşık bir aydır sahalardan uzak olan İcardi'nin Trabzonspor maçındaki akıbeti merak konusu oldu. Peki, Icardi Trabzonspor maçında var mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 19.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:20
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        Galatasaraylı Mario Icardi, Fenerbahçe ile karşılaştığı 18. hafta maçında sakatlanmıştı. Yüz kemiğinde kırık bulunan Arjantinli yıldız uzun zamandır sahalardan uzaktaydı. Formasına ne zaman kavuşacağı merak edilen Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı ve 19 Ocak'ta yapılan antremanlara katıldı. Peki, Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        ICARDI SAHALARA DÖNDÜ!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanda uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi de yer aldı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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        ICARDI TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Yüz kemiğinde kırık bulunan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kritik maç öncesi son kontrolleri yapılacak. Kontrollerin ardından sorun olmaması durumunda Icardi; Trabzonspor maçında özel hazırlanan maske ile sahada olması bekleniyor.

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        Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Bordo mavili ekibin Papara Park Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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