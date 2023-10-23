Haberler Magazin Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dans şov! Ünlü isme binlerce beğeni geldi!

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dans şov! Ünlü isme binlerce beğeni geldi! Galatasaray'da forma giyen yıldız forvet Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından dans ederken çekildiği videolarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi. Habertürk Giriş: 23.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:05 facebook

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, İtalya'da düzenlenen bir yarışma programına konuk oldu. Yaptığı dans figürlerini sosyal medya hesabında da yayınlayan ünlü isim, çok beğenildi.

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Partneriyle tango dansı yapan Wanda Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı dans gönderilerinin altına: "Herkese teşekkür ederim, çok mutluyum. Roma'daki ilk haftamda bana evimde gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkürler" notunu düştü.