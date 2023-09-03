Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçtaki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi
Giriş: 03.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:58
Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararını eski hakemler şöyle yorumladı...
Deniz Çoban: Penaltı doğru karar.
Bülent Yıldırım: Penaltıdan şüphem yok. Ömürcan ayağını savuruyor ve ayağı, Icardi'ye geliyor. Icardi sonrasında sol eliyle rakibine vuruyor. Penaltı doğru, Icardi'ye sarı çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Icardi'ye tekme var, penaltı.