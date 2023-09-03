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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?

        Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçtaki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:58
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        Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
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        Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararını eski hakemler şöyle yorumladı...

        Deniz Çoban: Penaltı doğru karar.

        Bülent Yıldırım: Penaltıdan şüphem yok. Ömürcan ayağını savuruyor ve ayağı, Icardi'ye geliyor. Icardi sonrasında sol eliyle rakibine vuruyor. Penaltı doğru, Icardi'ye sarı çıkmalıydı.

        Bahattin Duran: Icardi'ye tekme var, penaltı.

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