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Icardi perdeyi Kayseri'de açıyor - Galatasaray haberleri

Adana Demirspor maçının ardından 3 gün izin yapan Galatasaray'da idmanlarda etkili performans sergileyen Icardi, ilk kez Kayseri'de ilk 11'de forma giyecek

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  • Icardi perdeyi Kayseri'de açıyor - Galatasaray haberleri

    Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, bu hafta Kayseri deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerken galibiyeti kaçıran taraf olan Sarı-Kırmızılılar’da yeni transfer Mauro Icardi, adele problemi nedeniyle forma giyememişti. 
  • Icardi perdeyi Kayseri'de açıyor - Galatasaray haberleri

    Adana Demirspor maçının ardından 3 gün izin yapan Cimbom’da ağrıları geçip idmanlarda etkili performans sergileyen Icardi, ilk kez Kayseri’de ilk 11’deki yerini alacak. 
  • Icardi perdeyi Kayseri'de açıyor - Galatasaray haberleri

    Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra rakibinin kendi kalesine gol atmasına sebebiyet veren Arjantinli golcünün, 10 gündür gerçekleşen antrenmanlarda oldukça hırslı şekilde çalıştığı ifade edildi. 
  • Icardi perdeyi Kayseri'de açıyor - Galatasaray haberleri

    Sezon başından beri kaydettiği 4 golle takımının en skorer oyuncusu olan Bafetimbi Gomis ise yedek kuvvet olarak teknik direktör Okan Buruk’tan ilerleyen bölümlerde süre almayı bekleyecek. Kayseri’de işler ters giderse Okan hocanın Gomis’i oyuna alıp çift forvete de dönebileceği bildirildi.

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