"MADDİ FAKTÖRLER DEĞİL, MANEVİ DUYGULAR ÖN PLANA ÇIKACAK"

"Zaten parası var diyebilirsiniz ama hayatını değiştirecek bir rakam. Ben de katılıyorum, Icardi kazancının 2-3 katına oraya gitmez ama daha yüksek bir rakama gidebilir. Bizim için de tek konu orası. Hemen bitecek bir transfer değil. PSG tarafı da var. Burada maddi faktörler değil, manevi duygular ön plana çıkacak. Bizim takımımızın maaş bütçesi 32 milyon euroydu. Ona göre Arap takımların verdiği ücretler çok fazla. Duygusal, oturaklı lider bir kişilik. Kaç yaşında Inter'de İtalyan olmamasına rağmen kaptanlık yapmış bir oyuncu."