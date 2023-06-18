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Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Arjantinli yıldız hakkında Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia daha geldi.

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  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Galatasaray, Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, yıldız golcü hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. 

     
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Sarı-kırmızılıların yanı sıra İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği Arjantinli santrfor için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. 
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Shabab Kulübü,  Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Al Shabab'ın kadrosunu uluslararası oyuncular ve antrenörlerle güçlendirmek istediği ve listesinin başında da Icardi'nin olduğu belirtildi.
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Öte yandan Suudi Arabistan temsilcisinin teknik adam listesinde ise PSG'den ayrılması beklenen Christophe Galtier'in olduğu vurgulandı.
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Icardi, geçen sezon 24 Süper Lig maçınd 22 gol atarak, kazanılan şampiyonlukta başrol oynamıştı. 30 yaşındaki futbolcu 7 de asist yaparak dikkat çekmişti. 
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi'nin ismi daha önce Roma, Atletico Madrid ve Juventus'la da anılmıştı. 
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da katıldığı bir televizyon programında Icardi transferine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    Suudi Arabistan'ın bu yazki yatırımlarının ve maddi gücünün transferdeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten Timur, şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    "SUUDİ ARABİSTAN GERÇEĞİ VAR"

    "Hepimizin en önemli hedefi Mauro Icardi. Muazzam bir uyum sağlamış müthiş bir oyuncu ve karakter. Muazzam bir ahlakı var. Tam Atamızın Zeki çevik ve ahlaklı sözüne uyan bir oyuncu. Elimizden geleni yapacağız ama taraftarımız beni tanıyor. Gerçeği konuşmamız lazım. Suudi Arabistan gerçeği var. O gerçek olmasaydı konuşabilirdik. Bunu aşmak için çok çaba sarf ediyoruz. Çok üst düzey rakamlar verdiğinde futbolcular bir sene ailesinden uzak kalabilir."
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

    "MADDİ FAKTÖRLER DEĞİL, MANEVİ DUYGULAR ÖN PLANA ÇIKACAK"

    "Zaten parası var diyebilirsiniz ama hayatını değiştirecek bir rakam. Ben de katılıyorum, Icardi kazancının 2-3 katına oraya gitmez ama daha yüksek bir rakama gidebilir. Bizim için de tek konu orası. Hemen bitecek bir transfer değil. PSG tarafı da var. Burada maddi faktörler değil, manevi duygular ön plana çıkacak. Bizim takımımızın maaş bütçesi 32 milyon euroydu. Ona göre Arap takımların verdiği ücretler çok fazla. Duygusal, oturaklı lider bir kişilik. Kaç yaşında Inter'de İtalyan olmamasına rağmen kaptanlık yapmış bir oyuncu."
  • Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia

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