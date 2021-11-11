Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın sansasyonel ilişkisi gündem olmaya devam ediyor. Icardi'nin eşini aldattığı gerekçesiyle boşanmanın eşiğine gelen çift, evliliklerini kurtarmak için yeni bir adım attı.

Arjantinli futbolcunun, imzaladığı sözleşmeye göre mal varlıklarını ve 2050'ye kadar olan tüm gelirini eşine devrettiği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun, sözleşmelerin haklarını ve kendi imaj hakkını da eşine verdiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Nara'nın World Marketin Football adlı şirketin tek hissedarı olduğu kaydedildi. Bununla birlikte ünlü modelin, Milano'da çatı katındaki evin yanı sıra, Como Gölü kıyısındaki evin de tek sahibi durumuna geldiği belirtildi.

2014 yılında evlenen çiftin, iki çocukları var.