Yıldız isim hakkında hem menajeri hem eşi olan Wanda Nara ise şu açıklamaları yaptı:

"Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim. Sadece ben. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım. Tekrar söylüyorum; Mauro eskisi gibi harika bir golcü olabilir ancak her şey ona bağlı. Ben onun için evrak işleriyle uğraşıyorum, onun da sahada uğraşması lazım"