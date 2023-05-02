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Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

Galatasaray'ın bonservisini almak için PSG ile masaya oturduğu Mauro Icardi için Boca Juniors da devreye girdi! Arjantin basınından sonra İspanyollar da Boca'nın Arjantinli golcü için harekete geçeceğini duyurdu

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  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Galatasaray'ın bu yaz renklerine bağlamak için harekete geçtiği Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

     
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Sarı-kırmızılıların PSG ile masaya oturduğu Arjantinli golcüye ülkesi ekiplerinden Boca Juniors da talip oldu. 
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Geçen günlerde Arjantin basını, Boca Juniors'ın yıldız transferi yapmak istediğini haberleştirirken bu ismin Mauro Icardi olabileceği belirtilmişti.
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Habere göre Boca Juniors, Mauro Icardi'nin maliyetini karşılama konusunda temkinli hareket ederken İspanyol basını da benzer bir iddiayı ortaya attı.
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Fichajes'te yer alan habere göre, Boca Juniors, Arjantinli yıldız ile ilgileniyor. 
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Arjantin temsilcisi, 16 Mayıs'ta başlayacak transfer döneminde hücum kalitesini artırmayı hedefliyor. 
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Boca Juniors'un büyük bir transfere imza atmak istediği vurgulandı. 
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Daha önce Edinson Cavani ile ilgilenen ancak bu transferi gerçekleştiremeyen kulübün şu andaki hedefinin Icardi olduğu kaydedildi.
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Icardi'nin, Avrupa'da kariyerine son verme ve Boca Juniors'a imza atmaya karar vermesi halinde Copa Libertadores için takımın önemli lideri olabileceği vurgulandı.

     
  • Icardi'ye Boca Juniors ilgisi! Arjantin'den sonra İspanyol basını da duyurdu

    Icardi'nin bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor.

     

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