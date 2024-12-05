İçerisinde döviz olan kasayı sürükleyip çaldılar!

Fatih'te bir işyerine girerek, içinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, kasayı yerde sürükleyerek çaldıkları görüldü.

TESPİT EDİLİP YAKALANDILAR

Olay 28 Kasım’da Katip Kasım Mahallesi Asker sokak üzerindeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Sabah işyerini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.’yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.