Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu ödeme çözümleriyle kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yenilenen Garanti BBVA Mobil, fiziksel ya da online alışverişlerde kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırdı. GarantiPay, e-ticarette kart bilgisi girmeden kolay ödeme seçenekleri sunarken; QR ve NFC teknolojileri cep telefonunuzu mobil cüzdana dönüştürerek anında ödeme sağlıyor.

Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu ödeme çözümleriyle teknolojiyi müşterilerinin günlük hayatına entegre etmeye ve ödeme deneyimlerini daha hızlı hâle getirmeye devam ediyor. Mobil uygulamaya yeni eklenen GarantiPay ve NFC temassız ödeme seçeneklerinin yanı sıra, mevcutta yer alan TR Karekod (QR) ödeme yöntemi sayesinde müşteriler hem fiziksel hem de online alışverişlerinde kart bilgisi girmeden ve kart taşımadan hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor.

Ödeme seçenekleri arasında GarantiPay bulunan tüm e-ticaret sitelerinde ve mobil uygulamalarında, kart bilgisini kaydetmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil üzerinden GarantiPay ile ödeme yapma imkânı sunuluyor. Müşteriler, ödeme sırasında kredi kartlarını, banka veya sanal kartlarını kullanabiliyor. Alışveriş esnasında, uygun ürünler için alışveriş kredisi kullanılabiliyor, belirli kartlarla taksitli ödeme yapılabiliyor veya taksitli avans hesap seçeneklerinden faydalanılarak işlem tamamlanabiliyor.