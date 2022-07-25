Espresso tüketimi ve kan kolesterol düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılan bir çalışmada; günlük 3-5 fincan espresso tüketmek, özellikle erkeklerde daha güçlü olmak üzere, anlamlı kolesterol artışı ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ocakta kaynatılarak veya french press yöntemiyle yapılan 6 fincan veya daha fazla kahvenin, her iki cinsiyette de kolesterol artışına neden olduğu gösterilmiştir. 6 fincandan fazla filtre kahve ise sadece kadınlarda hafif bir kolesterol artışına neden olmaktadır. Çünkü kağıt ile yapılan filtrasyon işlemi, kolesterol yükseltici içeriklerin kağıtta kalmasına ve bu içeriklerin 30 kat oranında azalmasına neden olmaktadır” diye konuştu.