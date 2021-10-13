'İçimizden Biri'nde Adam aşkından vazgeçmedi! 0:00 / 0:00

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İçimizden Biri'nin beşinci bölümünde Adam, Havva'dan boşanmak istemediği için zor anlar yaşadı. Hacı Hünkar ve enişteler, Adam'ı tuzağa düşürdü ve Havva'dan boşanması için kendi yöntemleriyle işkence uyguladılar.

Havva, Adam'ın tüm mücadelesine rağmen finalde boşanmak istediğini söyledi. Tüm ailenin baskısıyla köşeye sıkışan Adam, "boş ol" demeye başladı. Herkes Adam'ın boşanacağını düşünürken Adam, üçüncü kez "boş ol" demedi ve son anda Hünkar ile eniştelerden kaçmayı başardı.

İşte o anlar;

HAVVA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Havva, yalan söylediği için Adam'ı terk etti. Nikah masasından gelinliğiyle ağlayarak kalkan Havva, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adam ise aslında başpiskoposa yalan söylediğini ve hala Müslüman olduğunu bir türlü Havva'ya açıklayamadı. Havva, Adam'dan boşanmak isterken Adam aşkı için direnmeye devam etti. Havva ile Adam ayrılığından memnuniyet duyan Hünkar, kızı ile Adam'ın boşanması için elinden geleni yaptı. Havva, hamileyim yalanına artık son verdi ve gerçekleri açıkladı. Hacı Hünkar bu itiraf karşısında öfkelenmek yerine büyük bir sevinç yaşadı.

ADAM, MASUM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Havva, ayrılık kararından sonra okula geri dönünce burada Adam ile karşılaştı. Ayrılık konusunda yeniden inatlaşan ikili sonunda sakince konuşma fırsatı yakaladı. Adam, Havva'ya kendini açıklayabildi ve aslında masum olduğunu anlattı. Neyin doğru neyin yalan olduğunu anlayamayan Havva, söyledikleri karşısında etkilense de Adam'ı affetmedi.

"Havva Aladağ beni affeder misin?"

HAVVA İLE ADAM BİR ARAYA GELEBİLECEK Mİ?

İçimizden Biri'nin final bölümü tanıtımı yayınlandı. Adam'ın kaçmaya çalışırken Aladağ ailesi tarafından yeniden yakalandığı tanıtımda Hacı Hünkar, eziyetlerini sürdürüyor. Havva, ahıra bağlanan Adam'ı kurtarmaya çalışırken aynı duruma düşüyor. İki aşık her şeye rağmen nikah masasına oturmayı başarırken ikilinin finalde kavuşup kavuşamayacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin Final Bölümü Tanıtımı;

"İçimizden Biri" final bölümüyle Salı akşamı saat 21.45'te Show TV'de!