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Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Havva'nın tüm hayalleri yıkılmış, bir anda tüm hayatı altüst olmuştur. Uğruna herkesi karşısına aldığı biricik aşkı Adam, gözünün içine baka baka yalan söylemiştir. Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam'ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Adam'ın her zaman olduğu gibi pes etmeye niyeti yoktur. Kendini Havva'ya affettirmenin bir yolunu bulacaktır. Ama Havva bu kez o kadar kırılmıştır ki, eski naif, anlayışlı Havva'dan eser kalmamıştır. Çelik gibi iradesiyle Adam'ın karşısındadır. Affetmesine affetmeyecektir ama öyle bir şey öğrenir ki, kafası iyice karışır. Havva artık doğruyla yanlışı ayırt edebilecek durumda değildir. Adam en sonunda öyle bir hamle yapacaktır ki, işler iyice arapsaçına dönecektir.

''İçimizden Biri'', yeni bölümüyle bu akşam saat 21.45'te Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 5. Bölüm Tanıtımları;