'İçinden Caz Geçen Filmler', Kasım'da “Nublu” ile devam ediyor

Garanti Caz Yeşili, “İçinden Caz Geçen Filmler” ile, sinema ve müziği buluşturan film gösterimlerine Kasım ayında da devam ediyor.

Dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlayan New York’un efsanevi müzik kulübü Nublu’nun ihtişamlı tarihine ışık tutan belgesel, program kapsamında 25 Kasım’da Bomontia'da ALT’ta gösterilecek.

İlhan Erşahin’in 2002 yılında New York’ta açtığı caz kulübü Nublu’nun hikayesini anlatan belgesel ‘Nublu’, şehrin müzik geleneğini gözler önüne seriyor.

Yönetmenliğini Sercan Sezgin'in üstlendiği belgesel, East Village'deki köklü caz kulüplerinin büyüleyici dünyasını beyazperdeye taşıyor. Butch Morris, Henry Threadgill, Sun Ra Arkestra, Brazilian Girls, Jojo Mayer ve daha pek çok efsanevi müzisyen; özel görüntüleri ve unutulmaz performanslarıyla filmde yer alıyor.

Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleşecek İçinden Caz Geçen Filmler’in sonbahar ve kış programında yer alan filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gösteriliyor. Program kapsamında film gösterimleri Aralık ayının son pazar günü, 30 Aralık’ta “England is Mine” gösterimi ile Bomontiada ALT’da devam edecek.

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