İÇİNDEN SAHNE GEÇEN SERGİ…

Müzik, ses, tiyatro ve dansı bir sahnede buluşturan çağdaş sanat sergisi

Ortaköy Kethüda Hamamı’nda

Horoz Lojistik’in 80. yılı vesilesiyle küratörlüğünü Sanatatak kurucusu eleştirmen Ayşegül Sönmez’in üstlendiği “Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”, 6 Ocak Cuma günü Ortaköy Kethüda Hamamı’nda ziyarete açıldı.

Aralarında Ömer Uluç, Murat Tosyalı, Cihat Burak, Seçkin Pirim, Erdağ Aksel, Esra Gülmen, Charles Fréger, :mentalKLINIK, Mahmut Celayir, Cengiz Tekin’in yer aldığı 34 sanatçı ve oluşumun katıldığı çağdaş sanat sergisi; en hassas kavram zaman ve yolculuğu, sanatçıların gözüyle sorgulatırken ziyaretçilerine de kendi zamanlarını keşfetmeleri için bir platform sağlıyor.

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, “İstihdamı, yarattığı ekonomi ve sağladığı katma değeriyle lojistik sektörünün yerli ve milli ilk kuruluşu olan Horoz Lojistik’in 80. Yılını tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz ortak değerler üzerinden kutlamayı tercih ettik. Kültür sanatın etrafında ortak dilimizi pekiştirmeyi hayal ettik ve sevgili arkadaşım sanat eleştirmeni ve eğitmeni Ayşegül Sönmez ile birlikte “Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”ni kurguladık. Mimar Sinan’ın 500 yıldır kamusal hizmet veren Ortaköy Kethüda Hamamı’nda 34 sanatçının 40’tan fazla işiyle tüm ziyaretçilerimiz için ilerici bir eylem olarak ‘’Ruhun Zamanı ‘’ üzerine düşünme fırsatı tasarlamaya çalıştık. Zaman; miktar ve mesafeyle beraber lojistik alanında en çok kullanılan kavramdır… Serginin oluşma sürecinde beyin fırtınası yaparken her ne kadar miktar ve mesafe kadar göreceli olsa da zamanı anlamlandırmakta hepimizin daha çok zorlandığını fark ettik. ‘’Carpe diem ‘’ anda kalmak dönemimizin mottosu olmuştu ama bence anımızın geçmiş hafıza deneyimlerimizi ve gelecek ön görülerimizi, endişe ve ümitlerimizden bağımsızlaştıramayız. Sergimiz de sahnemiz de bunun peşinde, zamanın ruhunu yakalamanın değil, ruhun zamanı üzerine düşünüyor. Çünkü zamanın ruhunu yakalamak fırsatçılık olabilir. Ruhun zamanını yakalayabilmek ise sizi öncü yapabilir… “Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi’ni gezen herkesin tüm zamanları ama en çok kendi zamanını yakalamasını ve onu hiç bırakmamasını dilerim” dedi.

“Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”nin küratörü Ayşegül Sönmez “Taner Horoz benden 80. yılları için bir sergi istediğinde aklımda pandemiden beri üzerinde düşündüğüm zaman kavramını, lojistik sektöründen ödünç aldığım miktar ve mesafeyle birleştirmek istedim. Serginin gölgesinde ve ışığında pek çok kitap var. Gölgede Jules Verne’nin 80 Günde Devrialem kitabı. Işığında Ahmet Haşim, Dante, Bergson, Edgar Allan Poe. Gölgedeki kitap, Bay Fogg’un hesaplı yolculuğuna dair kolonyalist bir eleştiri yapmaya çağırıyor bizi. Yolculukları hesapsız yapmaya çağırıyor. Bir dünya gezisi fikrinin içinde o yüzden Jules Verne’nin kalemi, günün teknolojik değişimleri sonucunda keşfedilen buharlı tren ve gemileri sayesinde 80 günde dünyayı dolaşmak iddiasıyla yola çıkan ve bunu başaran Bay Fogg’un ölçülebilir, ölçülebildiği noktada da başarılı gezisi yok. Kendi dünyamıza dair fikir ve imgeler var. Tam da pandemi sonrası edindiğimiz yeni ben ve biz üzerine fikirlerimiz, dünya denilen mekânımızla, yeryüzü denilen giderek kuraklaşan coğrafyamızla, bulunduğumuz kıtayla ve zamanla kurduğumuz çeşitli ilişkilerimiz var.

Time is Love sergisi bir sergi olarak içine bir sahne alıyor ve bu sahne aracılığıyla mümkün olduğunca çok zamanı içerip, kapsamak istiyor. “Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”nde yer alan sanatçılarımızla birlikte vaktin nakit değil sevgi olduğunu iddia ediyor. Tam da pandemi sonrası edindiğimiz yeni ben ve biz üzerine fikirlerimiz, dünya denilen mekânımızla, yeryüzü denilen giderek kuraklaşan coğrafyamızla, bulunduğumuz kıtayla ve zamanla kurduğumuz çeşitli ilişkilerimizi anlatıyor” dedi.

Açılış performansını Suzan Batu’nun yaptığı “Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”nin sahnenin kamusal programında; Yunus Belgin Quartet, Cem Çatık Band, Gazelles Dans Polka’nın sergiye özel konserleri; tiyatro sanatçısı Cengiz Korucu’nun Doğa Ünyaylar ile birlikte hazırladığı Cihat Burak ve Antonio Cosentino öyküleri performansıyla birlikte katılımcı sanatçılarla Zamane Konuşmaları yer alıyor. Ayrıca Ocak ayı boyunca her Pazar, Ayşegül Sönmez’le sergi turu gerçekleştiriliyor.

29 Ocak 2023 Pazar gününe kadar Ortaköy Kethüda Hamamı’nda ücretsiz olarak gezilebilecek “Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”nin etkinlik programı @timeislove2023 hesabından takip edilebiliyor.