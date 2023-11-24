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        Haberler Yaşam İçinizdeki Sherlock Holmes'u çıkartın! Bu gizemli olayları kaç saniyede çözebilirsiniz?

        İçinizdeki Sherlock Holmes'u çıkartın! Bu gizemli olayları kaç saniyede çözebilirsiniz?

        Beyne meydan okumanın harika bir yolu olan bulmacaların belki de en zorlu olanlarından bir tanesi görsel olanlardır çünkü bir resim, o kadar fazla ayrıntı barındırabilir ki tüm parçaları doğru bir noktaya oturtmak oldukça zor olabilir.

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        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:15
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        1

        Hangisi adamın eşi?

        2

        Ortadaki mor kıyafetli kadın çünkü ikisinin de yüzüğü var.

        3

        Hangisi pasaport sahte?

        4

        Ortadaki sahte olan çünkü gerçek bir pasaport fotoğrafının arkası düz bir zemin olmalı.

        5

        Hangi kadın zengin?

        6

        Sağdaki kadın sahte Nike logosu olan bir tişört giyiyor dolayısıyla soldaki kadın zengin.

        7

        Hangisi bebeğin babası?

        8

        En soldaki adam çünkü havluda Ted yazıyor yani bebeğin adı Ted. Soldaki adamda da Ted yazılı bir dövme var.

        9

        Hangisi hile yapıyor?

        10

        En sağdaki adam çünkü maraton sırasında herkes terlemişken o kadar koşmasına rağmen kendisi hiç terlememiş.

        11

        Bu resimde öğlen 3 mü, akşam 7 mi yoksa gece 11 mi?

        12

        Evlerin ışıkları yanıyor fakat henüz o kadar karanlık değil; buna karşılık olarak, sokak lambaları da açık yani resimde akşam oluyor dolayısıyla saat 19.00.

        13

        Misafirlerden bir tanesi hayalet ama hangisi?

        14

        En sağdaki kadın hayalet çünkü bacakları yok.

        15

        Bu partide bir vampir var, görebiliyor musunuz?

        16

        Mavi takım elbiseli adam vampir çünkü hem aynada yansıması yok hem de vampir dişleri var.

        Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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