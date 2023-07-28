İçinizi ısıtarak gününüzü güzelleştirecek 10 fotoğraf

"Dedem bugün 64 yaşına girdi. Fakir büyüdü ve hiç doğum günü partisi yapmadı. Bugün ilkini yaşadı."

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"Yurt dışında yaşıyorum. Büyükannem ve büyükbabam acilen evimin güvenlik kameralarını kontrol etmem için beni aradı. Meğer onları kalpleriyle ayakta durup bana el salladıklarını göreyim diye aramışlar.''