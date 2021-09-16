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Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri: 2021'de 13 ton eroin ele geçirildi - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 13 ton eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma narkotik birimlerince 1 Ocak-16 Eylül tarihleri yürütülen operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildiğini açıkladı. Eroin miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttığı belirtildi.

İçişleri: 2021'de 13 ton eroin ele geçirildi - Haberler
İçişleri: 2021'de 13 ton eroin ele geçirildi
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DHA

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma narkotik birimlerince 1 Ocak-16 Eylül tarihleri arasında 143 bin 787 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 ton eroin ele geçirildi. Eroin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.

DHA'da yer alan habere göre ayrıca 2021 yılında bugüne kadar yapılan operasyonlarda 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı.

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