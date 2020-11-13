İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Uşak'ta

AA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret eden Erdil, ardından burada gerçekleştirilen İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.Toplantıda, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de yer aldı.Erdil, buradaki toplantının ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'la makamında bir araya geldi.Erdil, daha sonra İzmir'deki depremzedeler için yardımların toplandığı 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kurulan çadırı ziyaret etti.Yardım malzemelerinin yüklü olduğu kamyon da dua edilmesinin ardından buradan İzmir'e uğurlandı.