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Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 85 milyona terörün bitmesi noktasına verilmiş sözümüz var
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 85 milyona terörün bitmesi noktasına verilmiş sözümüz var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, terör bitinceye kadar, mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü 85 milyona, aziz milletimize, terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın diye, aziz milletimizden aldığımız güçle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber, göreceksiniz Allah'ın izniyle, terörün başını ezeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 85 milyona terörün bitmesi noktasına verilmiş sözümüz var
DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su ile basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Yerlikaya'ya, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, daha sonra HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu. Bakan Yerlikaya, ailelere kırmızı karanfil verip, bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Bakan Yerlikaya, 4 yıldır süren evlat nöbetinin büyük ses getirdiğini ifade ederek, "Hacire Akar annemiz, bundan tam 1394 gün önce oğluna kavuşabilmek amacıyla, burada, evlat nöbeti süreci başlatmıştı. 3 Eylül 2019'dan beri Hacire annemiz öyle bir öncülük yaptı ki; 43 vilayetten 360 annemiz, onun çağrısıyla, anne şefkati, sabrı, dayanma gücüyle buraya geldiler. Dile kolay, 4 yıldan beri anneler evlatlarını çağırma noktasında buradalar. Bu çağrıya 42 evlat cevap verdi, annelerine kavuştular. Değerli kardeşlerim, annelerin çağrısı sadece burada değil, bu bina önünde değil, tüm yurtta ve dünyada büyük bir ses getirdi. Adeta çığlık oldu. 'Evladımızı istiyoruz' sözü, kulaktan kulağa, gönülden gönüle çağladı" dedi.

"85 MİLYONA TERÖRÜN BİTMESİ NOKTASINDA VERİLMİŞ SÖZÜMÜZ VAR"

Bakan Yerlikaya, konuşmasında, "Bugün buradayız, annelerimizle beraber, Diyarbakır'ımızda, gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz, terör bitinceye kadar, mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona, aziz milletimize, terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın, annelerimizin yüreği dağlanmasın diye, aziz milletimizden aldığımız güçle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber, göreceksiniz Allah'ın izniyle terörün başını ezeceğiz. Yarın Kurban Bayramı, bugün arife. Duaların kabul olduğu arifede, Diyanet İşleri Başkanımız vakfe duasını yaptılar. O duaların yüzü suyu hürmetine, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizin önündeki engel olan, bozguncu dil olan terörü lanetliyoruz ve onun bitmesi için dua ediyoruz. Burada bulunan, bulunmayan annelerimiz olmak üzere kıymetli Diyarbakır annelerimiz olmak üzere, bütün Diyarbakırlı kardeşlerimizin, ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daima korusun diyorum. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeşlik noktasında biz, sizleri hep yanımızda gördük ve sizlerle beraber Allah'ın izniyle yürümeye, koşmaya hep devam edeceğiz. Hep sizin yanınızda olacağız" diye konuştu.

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