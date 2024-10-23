Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalar... Bakan Yerlikaya, "Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 18:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalar...

        Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

        Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        REKLAM

        "TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

        Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

        "MİLLETİMİZİN İRADESİNİN GÜCÜ HER ZAMAN GALİP GELECEKTİR"

        İlk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza burada yapılan operasyon ve etkisiz hale getirinceye kadar olan süreçleri bilgi arz ettik. Hep birlikte çok büyük üzüntü duyuyoruz. Milli birlik, beraberlik, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa terör örgütü, organize suç örgütü, şehir eşkıyası olsun hiç durmadan azimle bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Milletimizin iradesinin gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #TUSAŞ saldırıs
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı