İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Nusaybin'den yeni yıl mesajı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Dibek Jandarma Üs Bölgesi'nden yeni yıl mesajı yayınladı. Yerlikaya, videolu mesajında, "Bugün Mardin'de, Dibek Jandarma Üs Bölgesinde, yılın son günü ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, kahraman vatan evlatlarımızla birlikteyiz. Aziz Milletimizin her bir ferdinin, kutsal vatan toprağında görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum." sözlerine yer verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yeni yıl mesajı şöyle:

Bugün Mardin’de, Dibek Jandarma Üs Bölgesinde, yılın son günü ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, kahraman vatan evlatlarımızla birlikteyiz.

Kahraman Yiğitlerim!

Sizler var olduğunuz için nazlı hilal dalgalanıyor. Sizler var olduğunuz için Milletimiz huzur içinde yaşıyor. Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor.

Aziz Milletimizin her bir ferdinin, kutsal vatan toprağında görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum.

2024 yılı sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin.

Bugün Mardin’de, Dibek Jandarma Üs Bölgesinde, yılın son günü ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, kahraman vatan evlatlarımızla birlikteyiz🇹🇷



Kahraman Yiğitlerim!

Sizler var olduğunuz için nazlı hilal dalgalanıyor. Sizler var olduğunuz için Milletimiz huzur içinde yaşıyor.… pic.twitter.com/ntwWYwLuqV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 31, 2023

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