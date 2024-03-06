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        Haberler Gündem Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gereği yapıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gereği yapıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da araç içerisinden havaya ateş ederek çevredeki kişileri tehlikeye atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan iki şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:47
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        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Gereği Yapıldı-6’ başlığıyla yaptığı paylaşımında, “Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır.

        Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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