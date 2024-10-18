İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı

Tekirdağ'da bir basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

Üç bakanlığın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 10 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir. Artık konu yargıdadır ve hep birlikte yüce milletimiz adına oradan nasıl bir karar çıkacağını göreceğiz. Temennimiz odur ki, vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Mayıs ayından itibaren bir annenin Cimer'e yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, savcılarımız ve İstanbul mali şube ekipleri planlı, projeli sabırla ve titizlikle olay aydınlatılmış, yargılanma süreci devam etmektedir. Tekrar valimize, bu şehrin huzur ve güvenliği için çalışan kıymetli güvenlik birimlerinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ medyasına teşekkür ediyorum.