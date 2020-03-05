AA

İçişleri Bakanı Soylu, açıklamalarda bulundu: (1)



- (Sığınmacılar) 164 insanı şu anda yaraladılar, birçok insanın sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye'ye itmeye çalıştılar tekrar" -"4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden bir tanesi budur. Bu ihlale ne Frontex ses çıkarmaktadır, ne Avrupa Birliği ses çıkarmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin 4 bin 900 sığınmacıyı Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştığını belirterek, "En büyük ihlallerden bir tanesi budur. Bu ihlale ne Frontex ses çıkarmaktadır, ne Avrupa Birliği ses çıkarmaktadır." dedi.

Bakan Soylu, Edirne Valiliği önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Edirne'deki tüm sınır hattında havadan incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 4-5 bin kişilik topluluğun kapının açılması için beklediğini ifade eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem kendi kamuoyumuz, hem dünya kamuoyuna ifade ettiği gibi biz artık buradan Yunanistan ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir geçen de geçer." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin kendi imkan ve kaynaklarıyla yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı bir insani trajediye sahip çıktığını ifade etti.

Göç meselesine ilişkin 18 Mart 2016'da mutabakat yapıldığını, ülke olarak bu mutabakata sahip çıkarak yerine getirdiklerini vurgulayan Soylu, günde 9 bin 700 kişinin Yunanistan adalarına geçtiği bir zaman diliminden bugünlere gelindiğini ifade etti.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"1 yılda 850 bin kişinin geçtiği bir zaman diliminden buraya geliyoruz. Türkiye'de geçen yıl sadece 454 bin kaçak göçmen yakalandı. Edirne'de geçen yıldan bu yana yani 2019 1 Ocak'tan bu tarihe kadar toplam ocak ve şubat ayları dahil olmak üzere 127 bin artı 10 bin yaklaşık 140 bin civarında kaçak göçmen yakalandı. 103 bin insanı memleketine gönüllü bir şekilde ikna ederek geri gönderdik. Dünyanın hiçbir ülkesi Amerika dahil Avrupa dahil bizden çok daha fazla gelişmiş, çok daha fazla kişi başı gelir seviyesine sahip zengin ülkelerin hiçbiri bu kadar bir yükü taşıyamaz. Bu kadar kaçak göçmenle mücadele edebilme kabiliyetine sahip değildir."

Türkiye'nin 4 milyon kişiyle dünyada en çok sığınmacının bulunduğu ülke olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bunu Türkiye'nin sırtını sıvazlayarak 'aman siz bunu en iyi şekilde yaparsınız' diyerek bir vesile ile bir tarafa bırakabilmek mümkün değildir. Avrupa'nın da bugüne kadar yaptığı budur. Avrupa ne bugüne kadar insani imtihanı geçebilmiştir, ne şu anda yaklaşık 5-6 gündür bütün Türkiye'nin gördüğü, bütün dünyanın gördüğü Avrupa'nın da dezenforme etmeye çalıştığı yanlış ve yalan bilgiler ortaya koymaya çalıştığı, Yunanistan'ın yanlış ve yalan bilgiler ortaya koymaya çalıştığı süreç bize göstermiştir ki kendi çıkarları insanlıktan önemlidir. Bu son derece sınıfta kalınan bir sınav olmuştur ve 3 kişinin ölümüne sebebiyet verdiler ve 1978 model gaz fişeğini insanların üzerine sıkmak suretiyle kullandılar."

- "Frontex'i şikayet ediyorum"

Bakan Soylu, Avrupa'nın şımarık bir tavır içerisinde olduğunu ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) da şikayet ettiğini söyledi.

Frontex'in konuyla ilgili tespitleri ortaya koyması ve değerlendirmeleri gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, şöyle konuştu:

"Fakat Frontex bir kolluk kuvveti olarak çalışıyor. Frontex hepimizin ortak bulunduğu bir teşkilattır. Hepimizin ortak nitelendirdiği ve görevini yapması gereken bir teşkilattır. Ama 164 insanı şu an da yaraladılar, birçok insanın sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye'ye itmeye çalıştılar tekrar. Yani buradan geçen insanların oradan yakalanıp bir kısmını, şu ana kadar olan rakamı da söyleyeyim, 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden bir tanesi budur. Bu ihlale ne Frontex ses çıkarmaktadır, bu ihlale ne Avrupa Birliği ses çıkarmaktadır. Yani sığınma hakkını ortadan kaldıran bu ihlale bu insan hakları ihlaline, uluslararası göç kurallarına aykırı olan bu ihlale hiç kimse ses çıkarmamaktadır."

(Sürecek)