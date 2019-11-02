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HaberlerGündemİçişleri Bakanı Soylu: Biz DEAŞ'lıların oteli miyiz?

İçişleri Bakanı Soylu: Biz DEAŞ'lıların oteli değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yabancı ülkelerin tutumunu eleştirip, "Batı vatandaşlıktan çıkarıp, başının çaresine bak diyor. Biz kimsenin, DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" diye konuştu. Bakan Soylu ayrıca, bu yıl 100 bin kaçak göçmenin yakalandığını, her gün ortalama 400-500 göçmenin yakalandığını açıkladı.

soylu

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle; 

"Terör örgütüne yönelik gerekli adımları atıyoruz. Yabancı teröristlerle ilgili yaptığımız mülakatlarımız var. Savcılıklara teslim ediliyorlar. Savcılıklar bunların terör örgütleriyle bağına yönelik gerekli adımları atıyor. Bir müddet gözlem altında tutup ülkelerine göndereceğiz.

Batı vatandaşlıktan çıkarıp, 'başının çaresine bak' diyor. DEAŞ'lı biri ülkesinden olduğunda vatandaşlıktan çıkarıp sorumluluğu üzerinden atıyor. Hollandalısı da var, İngiltere vatandaşı olan da. Çatışma bölgeleriyle ilgili yeni bir durum bu. Biz kimsenin, DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Bizim bu ülkelerle anlaşmalarımız var. Bunların iadesi konusunda... Ama bu yeni bir yöntem. Bir sorumsuzluktur. Nereme koyayım senin teröristini? Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Bu özellikle çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken bir sorundur. Biz bunları kendi ülkelerine geri göndereceğiz.  Elimizdeki yabancı terörist savaşçıları uyruğuna bakarak ülkemizden çıkarmaya çalışıyoruz.

BU YIL 100 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

(kaçak göçmenler) Yaklaşık yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama 400 ila 500 sarasında kaçak göçmen yakalanıyor ve sevk ediliyor. İstanbul kayıtlı olmayıp, İstanbul'da yerleşenler var. Kaçak olarak İstanbul'da çalışıyorlar var. Şu ana kadar 60 bin kişi var. Bu kişiler kayıtlı oldukları illere gönderiliyorlar. 

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