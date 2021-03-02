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HaberlerGündemGüvenlikİçişleri Bakanı Soylu'dan SON DAKİKA "Yoğun Denetim" mesajı
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'daha yoğun denetim modeli' mesajı

İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde daha yoğun denetim modeline geçileceğini bildirdi

İçişleri Bakanı Soylu'dan SON DAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

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