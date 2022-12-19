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Haberler Gündem İstanbul Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu kararı' yorumu
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İçişleri Bakanı Soylu: Mahkemenin İmamoğlu kararı pozitif hukuk açısından doğru

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pozitif hukuk açısından bu karar doğru bir karar. Anayasa çok açık bir biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor" ifadesini kullandı

Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu kararı' yorumu
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararını değerlendirirken, "Pozitif hukuk açısından bu karar doğru bir karar. Anayasa çok açık bir biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor. Bu benim için de geçerli, Adalet Bakanı için de geçerli." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programın başında Dünya Kupası finaline değinen Soylu, Türk polisinin de Katar'daki organizasyonda görev aldığını hatırlattı. Soylu, "Çok başarılı bir görev yaptılar. Alnımızın akıyla çıktık. Birçok ülkenin taraftarının olduğu bir noktada birçok ülkenin polisiyle bu görevi yapmak kolay değildi. Arkadaşlarımız şu an peyderpey dönüyorlar." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik soru üzerine Soylu, kararın pozitif hukuk açısından doğru olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun seçimlerden sonra Avrupa'ya gittiği bir toplantıda Türkiye'yi şikayet ettiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ben de Türkiye'nin Avrupa'da şikayet edilmesinin doğru olmadığını söyledim. Hangi siyasi parti olursa olsun dünyaya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Biz kendi meselemizi içimizde çözeriz. Kimse gelip kendi muhalefetini bize şikayet etmiyor. Ben de konuşmamın birinde, 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak.' dedim. Bundan bir süre sonra bana sonra cevap veriyor. Benim sözüm kafasında kalmış olmalı ki, 'Bu seçimi iptal edenler ahmaktır.' dedi. Seçimin iptal edilmesi meselesi bana ait bir mesele değil. Ben İçişleri Bakanı'yım. Seçimi iptal edenler Yüksek Seçim Kuruludur."

Kararın eleştirilebileceğini ancak hakaret edilemeyeceğini dile getiren Soylu, açılan davanın kamu davası olduğunu anımsattı.

​​​​​​​Davanın ardından "Bu sözü biz Süleyman Soylu'ya hitaben söyledik." denildiğini kaydeden Soylu, olayın 4 Kasım 2019'da olduğunu ancak karşı taraf kendisine hakaret davasını 13 Mayıs 2022'de açtığını aktardı.

Davanın hiçbir tarafından olmadığını vurgulayan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Pozitif hukuk açısından bu karar doğru bir karar. Anayasa çok açık bir biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor. Bu benim için de geçerli, Adalet Bakanı için de geçerli. Bu mahkemelerin etrafına insanlar yığdılar. Siz bir mahkeme görülürken mahkeme etrafının miting alanı gibi doldurulduğunu gördünüz mü? Bütün mahkemenin etrafındaki bilboardları mahkemeye baskı olabilecek şekilde doldurdular. Mahkemelerin kararına bizim de itirazlarımız olabilir. Mahkeme kararları eleştirilebilir ama mahkemeye hakaret edemezsiniz. Siyaseten bu doğru mu derseniz yanlış yapmış olursunuz. Hukuk devletinde söylenebilecek en aciz sözdür. Siyasi sonuçlarla ilgilenen yargı nereye gidebilir? 'HDP kapatılmasın' bu siyaseten doğru bir karar değil... Son 5 yılda 1250'nin üzerinde teslim olan ve ikna ile gelen örgüt mensubu sayısı. Bunların yüzde 34'ü 'HDP binasından terör örgütüne gittim.' diyor. Bundan daha ötesi var mı?"

Verilen kararın ardından İBB'ye kayyum atanmasının söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Soylu, Anayasa'nın kendisine terör ve görevden kaynaklı suçlardan dolayı kayyum atama yetkisi verdiğini anlattı.

"Hakaret" suçundan yargılama yapıldığı için İBB Başkanının kayyumluk bir durumunun olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Burada İBB Başkanını görevden alma yetkim yok. Eğer belediye başkanı, başka bir suç işlediyse de görevden alabilme yetkim yok. İstinaf ve Yargıtay onaylarsa bir süreci daha var. Orada benim düşürebilme hakkım yok ama açığa alma hakkım var. Bir belediye başkanı Danıştayın kararı olmadan düşmez. Açığa alma kararı ayrıdır, görevden düşme kararı farklıdır. Açığa alındığında bir hafta 10 gün içerisinde Vali, İBB Meclisini göreve çağırır. Onlar vekaleten seçerler."

İstinaf ve Yargıtayın onaylaması halinde açığa alıp almayacağının sorulması üzerine Soylu, "Alırım, yapacak başka bir şeyim yok. Bugüne kadar uygulamalarımızın tamamı böyle. Yargıtayla beraber kamu görevi yapamaz hale gelmiş olur. Yaptığım her işlemin itiraz yolu da açıktır. Devletin kurallar dizini var. Kurallar dizininde yürür gider." diye konuştu.

"ABD TERÖR ÖRGÜTÜNE TARİHİNİN EN BÜYÜK DESTEĞİNİ VERİYOR"

İçişleri Bakanı olarak hükümetin aldığı kararları ve parti politikalarını hayata geçirmekle yükümlü olduğunu anlatan Soylu, şunları aktardı:

"Terörle mücadeleyi hükümetin politikaları kapsamında yapıyorum. Tek başıma yapmıyorum. Mardin'e 3 milyon turist geldi. Mardin'deki eski evler, butik otellere çevriliyor. Artuklu Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi var. Hakkari'de 2016, 2017, 2018 ve 2019'da tıp fakültesini sıfır öğrenci kazanmış. 2020'de 4, 2021'de 19, 2022'de 26 öğrenci kazanmış. 'Terörü kaynağında yok edeceksiniz.' sözü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü. Biz bunu yapıyoruz. Bir mücadele zemininde yapılıyor. Cumhuriyet tarihinin en uyumlu zamanı.

ABD tarihinin en büyük desteğini veriyor terör örgütüne. Senatosundan son 3 yılda 2,3 milyar para çıkarmış PYD'ye. PYD terör örgüt değil mi? Almanya 'PYD, PKK'nın Suriye koludur ve terör örgütüdür.' diyor. Almanya'nın PYD'yi terör örgütü olarak gördüğü noktada ABD neden görmüyor? Niye yardım ediyor? Kim besliyor FETÖ'yü? ABD destekliyor. FETÖ'den vazgeçen onlarca ülke var. ABD niye sahip çıkıyor?"

"BİR İNSAN SİYASİ YASAKLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ZAMAN ÜZÜLMEZ Mİ?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İmamoğlu davası sonrası yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir kumpas olduğunu ifade ettiği hatırlatılarak, bu konudaki görüşleri sorulan Soylu, şunları söyledi:

"Devlet Bey aslında konuyu çok net bir şekilde ortaya koymuş. Parti içinde şerik olmaz. İkilik, üçlük olur mu? Herkes kafayı uzatmış Cumhurbaşkanlığı topu kimin kafasına gelecek? Kimisi gidiyor ABD ile masa kurmaya çalışıyor kimisi Avrupa ile masa kuruyor kimisi 90'ların videokonferans yöntemi ile masa kurmaya çalışıyor. Araba vitesten çıkmış, nereye gittiği de belli değil. Ankara Belediye Başkanı "Aday değilim.' diyemiyor. İBB Başkanı'nın yapmadığı kalmadı. Bunlarla rekabet eden bir Genel Başkan var. O akşam partinin Genel Başkanı Almanya'da. Bir başka partinin Genel Başkanı'yla kucaklaşma anı. Bir insan siyasi yasakla karşı karşıya kaldığı zaman üzülmez mi? Ben İstanbul seçimlerini kaybettiğimiz zaman üzülmüştüm, ağlamıştım. Siyasetten yasaklı hale gelecek, birbiriyle kucaklaşacak, çak yapacaklar. Böyle bir sululuk, böyle bir anlayış olabilir mi?"

"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENSİZ SİYASETÇİSİDİR, SIRTINI DÖNEN YANAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen kararla kıyaslamasının hatırlatılması üzerine Soylu, şunları söyledi:

"Meral Hanımı iyi tanırım. Onun siyasi müktesebatı bu işlere yetmez. Bugün Kılıçdaroğlu'na sorun bakalım, Meral Akşener hakkında ne diyecek? Tansu Hanıma (Çiller) aynısını yaptı. MHP onu çok önemli bir noktaya oturttu. Ne yaptığı ortada. Bir siyasi partiyi işgal etme noktasında her şeyi yaptı. Şimdi de 6'lı masada. (Meral Akşener) Türkiye'nin en güvensiz siyasetçisidir, sırtını dönen yanar. Meral Akşener'in biraz siyasi nezaketi olsaydı, biraz siyasi bilgisi olsaydı o akşam oraya gitmezdi."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NE BÖYLE BİR İFTİRA ATILABİLİR Mİ?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de 2023 yılı bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmaları da değerlendirmesinin istenmesi üzerine şunları dile getirdi:

"Ana muhalefet partisi genel başkanının cari açığı uyuşturucu parasıyla kapattığımızı söylemesi ne demek? Tek başıma mı uyuşturucu ticareti yapıyorum? Bu devletin polisi, jandarması, Mehmetçiği ne yapıyor? Demek ki hep beraber yapıyoruz bu işi öyle mi? Bir devlet, ana muhalefet lideri tarafından böyle suçlanır mı? İspatla diyorsun umurunda değil. Şerefimizi İçişleri Bakanlığında mı bulduk? Bunu kim kabul eder? Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle bir iftira atılabilir mi? Evet, 'İspat etmeyen şerefsizdir.' dedim. Müddei iddiasını ispatla sorumludur. Bunların her biri kurgulanmış iftiralardır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu iftirayı atanlar ispat etmek zorundalar."

Meclisin hesap yeri olduğunu belirten Soylu, "Orada çıkıp hakaretler yapmak, iftiralar atmak doğru mudur? Kitapçık fırlattılar bütçe konuşmamızda bu doğru bir şey mi?" diye sordu.

Soylu, narkotik mücadelesinde Cumhuriyet döneminin ilklerinin yapıldığını anlatarak, operasyonların detaylarına değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ile ilgili sorular yönelten Soylu, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in FETÖ'nün isteği üzerine Kılıçdaroğlu tarafından önce milletvekilliğine aday gösterilerek vekillik yolunun açıldığını söyledi.

"BATI'YI 300 YILDIR İLK KEZ BÖYLE YAKALIYORUZ"

Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafeye değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye, bugün kendi bağımsızlığını ifade eden bir ülke oldu. Bugün 20. yüzyıldaki altyapısındaki eksiklikleri tamamladı. 21. yüzyılın altyapısını tamamladı. İlk kez Batı'yı 300 yıldır böyle yakalıyoruz. İlk kez bu makas kapanıyor. İlk kez savunma sanayinde kendi kabiliyetlerimizi ortaya koyubiliyoruz. Amanoslar'da terör örgütü tarihinde ilk kez terörist yok. Şu anda bir tek terörist yok."

Soylu, İBB'de işe alınan ve FETÖ'den DHKP/C'ye kadar terör örgütleriyle bağlantıları olanlara ilişkin raporların savcılığa gönderildiğini söyledi.

Organize suç örgütleri ve uluslararası mafya liderlerine yönelik ciddi operasyonlar yürütüldüğünü anlatan Soylu, "Bulgaristanlı 7 mafya üyesi yakaladık. En az 15-16 tane uluslararası alanda yakaladık gönderdik. Türkiye'yi kendileri adına rahat duracak bir merkez sanmasınlar. Sırbistanlı Vukotiç denen adam 16-17 ay yatıyor. Karadağ'a gidiyor, orada da 4-5 ay yatıyor. Sahte pasaport alıp estetik yaptırıyor. Daha sonra Türkiye'ye geliyor ve öldürülüyor. Buna benzer 2-3 olay var." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DAKİ SURİYELİ SAYISI EN FAZLA 600-650 BİN"

Göç meselesine yönelik sorular üzerine Soylu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye'de göç meselesiyle ilgili söylenecek en kritik söz şudur: Göç meselesi durmayacak. Afganistan, Pakistan, Afrika, Irak, Libya... Düzelecek mi? Göçün sebepleri var. Vekalet savaşları, yoksulluk, eğitim, sağlık, gıda, iç savaşlar... Bu insanlar kalkıp binlerce kilometre yürüyorlar. Nereye yürüyorlar? Bu bitmeyecek. Biz nasıl bir pozisyon almalıyız? Türkiye'de 10 yıl önce sınırda duvar var mıydı? Türkiye'nin şu an 1090 kilometre duvarı var. Gece görüşlü kameralarımız var, 341 tane optik kulemiz var. Göç bir sınır güvenliği meselesi değildir, göç kaynağında çözülür. Avrupa Yunanistan'a şunu söylüyor: Çelik kafes ol, öldür benim kapıma gelmesin. Elbette sınırlarımızda tedbirler alıyoruz. İdlib'de Cumhurbaşkanımız 'Briket ev yapacağız.' dedi. Eğer biz İdlib'de briket ev yapmasaydık 4 milyon Suriyeli, Türkiye'ye göç edecekti. 223 bin 881 kişiye vatandaşlık verildi. Bunların 126 bin 786'sı reşit, oy kullanacak. Gerisi çocuk. 110 bin 66, son 5 yılda Ahıska Türklerine vatandaşlık verildi. İBB Başkanı 'İstanbul'da 2 milyon Suriyeli var.' dedi. Senin 50 tane zabıtan var. Bizim İstanbul'da 50 bin tane polisimiz var. Göç İdaresinde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Nereden buluyorsun 2 milyon rakamını? İstanbul'daki Suriyeli sayısı en fazla 600-650 bin."

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