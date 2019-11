İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve etrafındaki coğrafyada güvenlik gündemi üzerinden şekillenen bir dünya ile daha küresel, teknolojiyle küçülen ve ticaret diplomasisi üzerinden şekillenen bir dünyanın olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye'nin bu her iki dünyada da artık eski Türkiye olmadığını, kendine ait bir gelişime ve bir başarı hikayesine sahip olduğunu anlattı.

Güvenlik gündemli dünyada 21'inci yüzyılın başından itibaren önemli bir operasyonel kabiliyet ürettiklerine dikkati çeken Soylu, geçen yüzyıldan bu yüzyıla taşınan güvenlik problemlerine küresel gelişmelerden kaynaklanan yeni problemler eklenmesine rağmen bunları başarıyla yönettiklerini kaydetti. Soylu, hem Türkiye'ye ait problemleri çözme yönünde bir trend yakaladıklarını hem de gelişmiş dünyayı oluşturdukları bu problemlerle yüzleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü PKK problemine değinen Soylu, örgütün Batı'nın desteğiyle büyüdüğünü, Avrupa'dan yıllardır para ve silah geldiğini, bununla birlikte diğer aşırı sol terör örgütlerinin Avrupa'da rahatça gezdiklerini, kırmızı bültenle aranmalarına rağmen iade taleplerinin de karşılanmadığını ifade etti.

"PKK'yı bitirmeye en yakın olduğumuz dönemi yaşıyoruz"

Soylu, Türkiye'nin PKK teröründen çok acılar çektiğini, evlatlarını kaybettiğini, ciddi sosyal ve ekonomik maliyetlerle yüzleştiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye gerek milli savunma sanayisinin gelişimiyle gerekse terörle mücadelede ortaya koyduğu strateji değişimiyle terör örgütüne karşı her alanda bariz bir üstünlük ortaya koydu ve bitirme noktasına geldi. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Geçen yılın tamamında 104 bin operasyon yapmışız. Bu yıl 11 Kasım itibarıyla operasyon sayımız 109 bin. Yine bu yıl 135 üst düzey teröristi etkisiz hale getirmişiz. Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde. Bu yıl 104. 2014'te 5 bin 580'di. Örgütte ikna ettiğimiz şu anda 4 bin 500'ün üzerinde terör örgütü mensubunun aileleriyle görüşüyoruz. Bunda yoğun bir başarı elde ettik. Şu andaki rakam 220. Yani Türkiye'de terör örgütüne 104 kişi katılmış, biz terör örgütünün içerisinde 220 kişiyi almış, adalete teslim etmişiz."

Bazı belediyelere kayyum atandığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün önemli derecede bir adamını geçenlerde ele geçirdik. Öyle şeyler anlatıyorlar ki. Belediyelere atadıkları imar müdürünü dahi Kandil belirliyor. Ondan izinsiz hiçbir şey yapamazlar. Yapılacak her ihale, alınacak her kişi, atılacak her adım, yapılacak her festival Kandil tarafından belirlenmekte. Bir santim başka bir tarafa adım atabilme kabiliyetleri söz konusu değildir. Terör örgütü Türkiye sınırı dışında tabela değiştirip PKK'yı PYD, PYD'yi SDG yapıp Batı'yla birlikte iş birliğine girdi. İçeride terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yaparak dışarıda da Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı'yla beraber her iki alana da müdahale ettik. Türkiye olarak içeride PKK'yı bitirmeye en yakın olduğumuz dönemi yaşıyoruz."

Terör örgütü PKK'nın Avrupa uyuşturucu piyasasının tamamına yakınını elinde tuttuğunu ve orada haraç topladığını vurgulayan Soylu, ileride Avrupa içinde silahlı eylem yapmayacaklarını kimsenin garanti etmediğini, korkularının uluslararası raporlarına açıkça yansıdığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin baskısı ve operasyonel gücü sebebiyle Batılı ülkeler ve ABD'nin terör örgütü ile Ortadoğu'daki pozisyonları arasında ciddi bir ikilem yaşadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eskiden bu terör örgütüyle mücadelemizde yalnızdık, oluşturduğu tüm problemlerle tek başımıza yüzleşiyorduk, ama bugün biz mücadelede güçlüyüz ve terör örgütünün tüm yatırımcıları, terör örgütünün açtığı dertlerle yüz yüze kalmış durumda. Artık siyaset gündemlerinde mecburen 'terör örgütü' diye bir başlık var. Tabii onlar isimleri değiştirebiliyorlar, SDG, partner falan diyorlar. Hatta Kürtler diyorlar ki Kürtlerle o örgütün ilgisi kesinlikle söz konusu değildir. Nereden biliyoruz? Sınırımızın altındaki yerlerde kendileriyle iş birliği yapmayan Kürtleri yerlerinden yurtlarından sürmelerinden anlıyoruz. Yaptıkları eylemlerle doğrudan Kürt köylülerini ve gençlerini hedef almalarından anlıyoruz. En önemlisi kendi vatandaşımızı, Kürt kardeşlerimizi tanıdığımiz için biliyoruz. O coğrafyada kimin kim olduğunu, kimin kiminle birlikte olduğunu neredeyse isim isim biliyoruz. Dolayısıyla o isimlendirmenin ve bağlantının temeli olmadığını biz biliyoruz. Sonuçta hangi isimle olursa olsun Batı'nın gündeminde PKK problemi var. İşte bu tablo, Türkiye’nin ürettiği hem operasyonel hem de diplomatik kabiliyetle ilgilidir. Eskiden sahada kazanırdık ama masada kaybederdik. Şimdi ortaya koyulan iradeyle hem sahada hem masada sürekli mesafe alan bir Türkiye tablosu var."