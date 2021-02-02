İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'deki polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcıları Veysel Çağlayan ile Zeliha Tunç, Düzce Belediyesi nikah salonundaki törenle dünyaevine girdi.
Resmi üniformalarıyla törene katılan genç çiftin nikah şahitliğini, Düzce Valisi Cevdet Atay ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı.
Vali Atay, nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını geline takdim ederek, mutluluklar diledi.
Bakan Soylu da nikah merasimine cep telefonuyla görüntülü bağlanarak çifte sürpriz yaptı.
Nikahın hayırlı olmasını dileyen Soylu, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Sürpriz karşısında mutlu olan polis çift, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.
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