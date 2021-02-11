İçişleri Bakanı Soylu Karabük'te, 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımına katıldı

AA

Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtım toplantısına katılan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde emniyet, jandarma, sağlık, orman, itfaiye ve diğer acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların karşılanacağını söyledi.

Hedeflerinin 81 vilayette "112" numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün 70'inci vilayetimizi Karabük'te 112 numarası adı altında tüm acil çağrılar için hizmete alıyoruz, hayırlı olur inşallah. Allah nasip ederse haziran sonunda vatandaşımız 112'yi çevirdiğinde tüm acil çağrılara ulaşabilecek sistemi oluşturacağız, gayretimiz bu noktadadır." diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Soylu, "Önce acil çağrı elemanlarımız bu çağrıları karşılıyor, çağrıyı gönderen ve bir acil durumu olan vatandaşımız telefonundan eğer tespit edilebiliyorsa hem konumu hem de aynı zamanda adı ve soyadı tespit edilip ilgili bölüme hemen aktarılıyor. Burada da saniyelerle yarışan bir sisteme sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

- "E-çağrı sisteminde 2019'dan bu yana 16 bin çağrı aldık"

Bakan Soylu, yerli ve milli çağrı yazılımıyla hazırlanan sistemin dünyanın birçok yerinde ödül almasının ayrı bir övünç kaynağı olduğunu dile getirerek, "Burada bulunan bütün kurumlara çağrıların ne zaman, hangi aralıklarla, nereden geldiği, kazaların oluş yerinin analizi veya ambulansın nereye ne kadar zamanda vardığı, müdahalenin ne zaman olduğu ve orman yangını ise yangın bölgelerinin nereler olduğunu ifade edebilen, analiz yapma kabiliyetine sahip hem ilgili kurumları hem de bizleri tedbir almaya sevk eden akıllı nesil bir çağrımız var." dedi.

2019 yılı başında devreye alınan e-çağrı sistemine şu ana kadar yaklaşık 16 bin çağrı aldıklarını bildiren Bakan Soylu, "Bu ne demektir, eğer kaza yaptığınızda aracınızda e-çağrı sistemi varsa otomatik olarak devreye girer, 112'yi arar ve imdada koşabilecek acil çağrı elemanlarını oraya gönderir. Bu dünyanın birçok yerinde olmayan ve akıllı yazılımla beraber kullandığımız çok efektif bir sistemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, yeni bir modelleme daha yaptıklarını ve önümüzdeki yıla yetiştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah muhafaza bir ilimizde afetle veya siber saldırıyla karşı karşıya kaldık. Burada bu ili yedekleyeceğimiz yeni bir merkez daha oluşturuyoruz. Bu da vatandaşlarımızın 112'ye ulaşmaya çalıştığında onu hemen başka bir merkeze yedekleyebileceğimiz bir sistemi daha oluşturduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii bu kadar teknolojinin sakıncaları elbette var. Millete bir çağrı olarak söylemek isterim; 2020 yılında toplam 59 milyon 500 bin gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Bunun yanında 'imdat' isteyenlerin çağrısı 29 milyon 800 bin. Buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, eğer siz gereksiz ve asılsız çağrı için 112'yi meşgul ederseniz, bu ya bir yangına ya bir sağlık olayına, müdahaleye, bir afet olayına geç kalmamızı, emniyetin, jandarmanın ulaşabileceği bir olaya geç kalmamızı sağlayabilecek en önemli aksaklığı oluşturur. Bu konuda cezai müeyyideler var, bunları artırdık da ama buna nazaran maalesef bazı vilayetlerimizde çok iyi olmamıza rağmen bazı vilayetlerimizde bu anlayışı yakalayamadığımızı bir kez daha söylemek isterim. Burada vatandaşlarımızdan yardım diliyoruz."

- "112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alımı yapacağız"

Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını, uçağını yapmak için adım attığını ve tüm yatırımlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, "Kendi imal ettiği arabasıyla buluşabilmek için gün sayan bir Türkiye var. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan uzayla inşallah ülkemizin tanışma halini ortaya koyabilecek çalışmaları başlatan güçlü ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye var. Şimdi de kaza yaptığı aracından kendisinin hiçbir müdahalesi olmadan aracın direk 112'yi aradığı ve sesi açtığı bir Türkiye'ye doğru hep birlikte adım adım gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alımı yapacaklarını belirterek, "Bunun 800'ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kardeşlerimizden alacağız. Mart ayında ilk önce KPSS puanları belirlendi, şimdi mülakatları yapılacak. İnşallah mayıs sonu, haziran başı itibarıyla başlatacağız. Eğitimlere alacağız ve devreye gireceğiz." dedi.

Merkezin bahçesine ağaç diken Bakan Soylu, daha sonra şeref defterini imzaladı. Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye çağrı merkezi çalışanlarıyla sohbet eden Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezinde polise gelen acil çağrıya cevap veren Soylu, daha sonra yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Girişte ve çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Soylu, çocuklara oyuncak verdi. Bir vatandaş da Bakan Soylu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Soylu'ya Karabük Valisi Fuat Güler, AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ilçe belediye başkanları, polis ve jandarma mensupları eşlik etti.