İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Hava yolu ile geldiği kentte Kastamonu Havalimanı'nda Bakan Soylu'yu Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve kurum müdürleri karşıladı.
Daha sonra Kastamonu Valiliğine giden Soylu, şeref defterini imzaladı.
Bakan Soylu, ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hakkı Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran katıldı.
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