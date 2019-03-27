İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile iltisaklı belediye meclis üyesi adaylarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Bunlar PKK'lı. Bana teşekkür etmesi lazım. Demesi lazım ki 'İçişleri Bakanı bizi uyarıyor. Biz yanlış yaptık" dedi.

AA'nın haberine göre seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, Yenikent'e yıl sonuna kadar polis karakolu inşa edecekleri müjdesini verdi.

Bu ülkeyi kimseye tehdit ettirmeyeceklerini ifade eden Soylu, doğu illerinde artık huzurun hakim olduğunu söyledi.

Soylu, "Üç terörist kendisini astı. Bu 3'ünün de önemli özelliği şu; gelmiş teslim olmuşlar, ifade vermişler. Onları içeride astılar bunlar, kendileri astılar." dedi.

"KARAKOL BOMBALAYANDAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLUR MU?"

PKK ile iltisaklı 325 belediye meclis üyesi adayını CHP'li diyerek savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Bunlar PKK'lı. Bana teşekkür etmesi lazım. Demesi lazım ki 'İçişleri Bakanı bizi uyarıyor. Biz yanlış yaptık. Biz bir sözleşme yaptık. Biz PKK'ya patlayıcı taşıyanı listeye koyduk, yanlış yaptık.' Demesi lazım ki 'Biz uyuşturucu üretip parasını PKK'ya göndereni listeye koyduk, yanlış yaptık.' Allah'ınızı severseniz karakol bombalayandan belediye meclis üyesi olur mu? Çocuklarımızı, şehrimizi kime teslim edeceğiz?"

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimler için adayların belirleneceği gün muhaliflerin dilekçe vermesini engellemek amacıyla CHP Genel Merkezi'ni kapattığını söyledi.

"PKK'YA YENİ BİR YAŞAM TÜNELİ AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Düzenlenen operasyonlarla PKK'nın şah damarını kestiklerini belirten Soylu, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun PKK'ya "yeni bir yaşam tüneli" açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Soylu, Şanlıurfa'da Saadet Partililerin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan ile seçim çalışmaları yaptıklarına işaret ederek "PKK, Doğu ve Güneydoğu'da bugüne kadar iki yere sızamadı. Birisi Şanlıurfa, birisi de Adıyaman. İkisine de Saadet Partisi ile sızmaya çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Kıraathanede ders çalışan çocuklarla sohbet eden Soylu, yaptığı konuşmada, vatandaşların kıraathanede güven ve huzur içerisinde sohbet ettiklerini, öğrencilerin de güven içerisinde ders çalışabildiklerini belirtti.