Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Trabzon'umuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."
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