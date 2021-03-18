İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu

AA

Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleriyle bir araya geldiği toplantı öncesi masaları tek tek dolaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

40 yıldır mücadele edilen PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen, içerideki silahlı terörist sayısının 300'ün altına indiğini aktaran Soylu, örgütten kaçıp teslim olanlar ile ikna edilip teslim olanların örgüte katılanların 5 katı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele ettiğine, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar tüm terör örgütlerini tek cephe olarak gördüğüne dikkati çeken Soylu, terörün sadece silahlısıyla değil, teröre moral veren, destek olan, propagandasını yapan unsurlarla da mücadele edildiğini dile getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturdukları yeni güvenlik konseptiyle artık terörizmle de yani teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Keza artık terör olayı olmasını beklemiyoruz. Olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. 2020'de 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına icra edilen 'Yıldırım Operasyonları' tamamlandıktan hemen sonra 11 Ocak'ta şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan 'Eren Operasyonları' 11 ayrı bölgede devam ediyor. Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı. Bunun sadece 2'si yurt içinden 2'si Almanya'dan. Buna rağmen 35 kişi ikna yoluyla teslim oldu. 878 kilogram patlayıcı ele geçti, bunların 42 kilogramı plastik patlayıcı.

Yine yılbaşından beri 63 mayın ve EYP ile 167 el bombası ele geçirildi. Bu itibarla nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun, en küçük bir gevşeklik göstersek ne olacağının, birilerinin benimsetmeye çalıştığı PKK/PYD'nin aslında ne olduğunun, bu verilerle bir kez daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yine PKK şemsiyesi altında olan aşırı sol terör örgütlerinin de yılbaşından bugüne kadar 3 elemanı etkisiz hale getirildi, 1 eylemi de engellendi. Onlara da fırsat, onlara da aman vermiyoruz. Bu örgütler daha ziyade kiralık katil örgütleridir. Parayı veren, bunlara eylem yaptırır. Genelde de sivilleri hedef alırlar, PKK'da aynısını yapar. Dolayısıyla bunları da yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim."

Programa, şehit ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile diğer ilgililer katıldı.