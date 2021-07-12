İçişleri Bakanı Soylu, Surp Takavor Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bükücüyan'la görüştü

AA

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.