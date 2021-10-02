Bakan Soylu: Bu yıl 39 kişi PKK'ya katıldı 0:00 / 0:00

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Kocaeli Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreninde konuşan Soylu, geçmişte yaşanan sıkıntılara değindi.

Bakan Süleyman Soylu, bu milletin her gün terör nedeniyle 'Acaba bugün kaç şehit verilecek?' endişesiyle gecelerini geçirdiğine işaret ederek, "Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar bize; haddinizi bilin diye, etrafımızda terör koridorları oluşunca siz müdahale etmeyin diye." dedi.

Geçmişte siyasal istikrarsızlıkların olduğunu dile getiren Soylu şöyle devam etti:

"Bütün maliyeti bu millet yaşadı. Hep beraber yaşadık. Hep birlikte çok çalışarak gördüğümüz acıları gelecek nesillere yansıtmamak için el birliğiyle adım atmakla sorumluyuz. Bugünün nesilleri, yani bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz, bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara bizim gibi göğüs geremeyebilir. Onlara önlerinin daha güvenli olduğu, engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük ve güvenli adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan süreçte, bu ülkenin demokrasisine ve hürriyetine, bu ülkenin insanlarına yüklenen maliyetleri göremeyebilirler ki görmesinler zaten. Onun için bu nesil, adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim."

"ŞEHİRLERİMİZDE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"

Bakan Soylu, gelecek nesillere, daha iyi yarınlar bırakabilecek kabiliyet hep beraber ortaya konulduğu takdirde, çok daha güçlü ve büyük bir Türkiye'ye ulaşabileceğini vurguladı.

El birliğiyle hareket edildiğinde en zor meselelerin bile aşıldığını anlatan Soylu, 1,5 ay önce sel ve yangın afetlerinin yaşandığını, el birliğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını hatırlattı.

Soylu, Avrupa'nın ise hala karşı karşıya kaldığı sel felaketinin yaralarını saramadığını aktararak Türkiye'deki vatandaşların yardımseverliği sayesinde yaraların sarıldığını söyledi.

Türkiye'nin herkesi imrendirecek sanayi tesislerine sahip olduğuna işaret eden Soylu, "Marmaray'dan Avrasya'ya kadar yer altı tünellerimiz var. Avrupa'nın yapamadığı havalimanlarını 3-4 yılda çok rahat bir şekilde yapabilecek kabiliyetimiz ve irademiz var. Biz zenginlikle şımarmayacak bir milletiz. Bu dünyanın bir sınav dünyası olduğunu hepimiz en güzel şekilde biliyoruz. Ne yapmalıyız? Sınırımızın hemen ötesinde insanları ölüme terk edip, burada rahat rahat gülüp oynamalı mıyız? Ya bizim başımıza aynı iş gelirse, kim dönüp bakar bize? Kim dönüp el uzatır bize? Yeryüzünün adaleti var da Cenab-ı Allah'ın adaleti yok mu? Esas adalet, Cenab-ı Allah'ın adaleti. Bu kadar başımıza sıkıntılar geliyor; bir taraftan Kovid, bir taraftan seller, yangınlar bir taraftan depremler... Tam 1,5-2 yıldır Elazığ depreminden başlayan süreçle neredeyse yaşamadığımız kalmadı ama ayakta duruyoruz." ifadesini kullandı.

Son 12 ayık ihracatın 212 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi, Allah'a hamdolsun ki biz şehirlerimizde huzur içerisinde yaşıyoruz. Belki çektiğimiz, karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Allah'a hamdolsun, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

Bakan Soylu, Hakkari ziyaretinde tıp fakültesini kazanan bir kız öğrenciyle konuşmasını anlattı.

Soylu, genç kızın tıp fakültesini kazanarak, 13 yaşındaki kız çocuklarını dağa götürüp, ellerine silah verip annelerinin kucaklarından alanlara inat eden bir sonuca ulaştığını vurgulayarak, doğuya yapılan yatırımlarla bölgenin bambaşka bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.

Bütün engellemelere rağmen çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çeken Soylu, "Ülkemize bütün Batı'nın getirmememizi istemesine rağmen huzuru ve güveni nasıl getirmişsek, doğu ve güneydoğuda terörle ilgili mücadelemizde o çocuklarımızı nasıl rahat ve huzurlu ortam içerisinde bulundurmuşsak Allah şahittir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet Orta Doğu'yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak, etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve barışı getirecektir. Buna olan inancım tamdır." diye konuştu.

Soylu, milletin bağış yapma hususunda cömert davrandığını, bunun çeşitli örneklerinin görüldüğünü belirterek, bağışçılara şükranlarını sundu.

Zorlukla karşılaşıldığında kendilerini maddi ve manevi anlamda rahatlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü yarınlara gidiyoruz, hem de çok güçlü yarınlara. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri özel sektörü bir taraftan devletimiz, hükümetimiz, bir taraftan üretenimiz, üniversitelerimiz, bir taraftan hepimiz üstüne koyarak gidiyoruz ve yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Bilmenizi isterim, yapacak çok işimiz var. Dünyanın kaldığı yönsüzlüğe yön vereceğiz, yapacak çok işimiz var. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı bize verecek dünya, çalışkanlığımız var göreceksiniz. Bu millet yeniden dünyaya adaleti gösterecek, hakkaniyeti gösterecek. Hiç kafanıza takmayın, terör meselesi, Türkiye'nin huzur meselesi... Onlarla ilgili çalışmalarımızı aksaksız devam ettiriyoruz."

Soylu, Afrin'e yapılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nı anımsatarak, Amerika ve Avrupa'nın operasyon başladığında mühimmat desteğini kestiğini anlattı.

Herkesin o süreçte endişe içinde beklediğini dile getiren Soylu, şunları ifade etti:

"Acaba ne olacak diye hepimiz endişe içerisindeyken sizin evlatlarınız, bizim mühendislerimiz, ay yıldızlı patent olan mühimmatları üretti ve orada Allah'a hamdolsun ki milletimizin beklentilerini boşa çıkarmadan kahraman silahlı kuvvetlerimize, kahraman güvenlik görevlilerimize yetiştirdi.

Onların bir hesabı varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, ne kadar müteşekkir olsak azdır, size ne kadar minnet duysak azdır. Bir, Türkiye'nin yapacak çok işi var. İki, asil milletimizin yapacak çok işi var. Üç, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Dört, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede ve dünyada yapacak çok işi var. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Vali Seddar Yavuz da Bakan Soylu'nun terörle mücadelede gösterdiği üstün başarı ile birlik ve beraberliğin pekiştirilmesindeki çabanın milletin de takdirini kazandığını söyledi.

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin vatandaşları birinci derece ilgilendiren konulardan biri olduğunu ifade eden Yavuz, ne kadar iyi güvenlik hizmeti verilirse vatandaşların da kendilerini o derece güvende hissettiğini kaydetti.

Yavuz, göreve başladığı ilk günlerde başlayan ve bugünlerde sonuçlanan güzel bir işbirliğini gördüklerini dile getirerek, Bakan Soylu'ya, Kocaelili sanayicilere, iş insanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Bağışçılar adına konuşan Mehmet Şerif Kanık da ülkenin birliği, beraberliği ve huzurunu korumaya yönelik verdiği çaba için Bakan Soylu'ya ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Soylu'nun liderliğinde faaliyet gösteren emniyet mensuplarının özverili çalışmalarının, ülkenin huzur ve güven ortamının devamlılığının teminatı olduğunu ifade eden Kanık, "Sanayiciler olarak Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak üzere mühendislerimizce üretilen ürünlerimizin Türkiye'mizin ve dünyanın her bir noktasına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda sizlerin mücadelesiyle var olan bu huzur ve güven ortamının devamlılığı hususunda da sizlerle iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından hayırseverler tarafından bağışlanan 70 aracın anahtarları temsili olarak 6 personele verildi. Ardından araçlar dua eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Bakan Soylu'ya Kocaelispor forması hediye etti.