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İçişleri Bakanı Soylu: Terörü anneler çökertecek

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi, Diyarbakır’da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler çökertecek" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Terörü anneler çökertecek

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi, Diyarbakır’da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi.

Teslim olanların 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

"PKK VE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ANNELER ÇÖKERTECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek" ifadelerini kullandı...

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