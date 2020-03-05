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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi (1) - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Bakan Süleyman Soylu'nun havadan incelemede bulunması

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan incelediEDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.