- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Teşkilatlarla Buluşma” programı kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde programa katıldı.
Afitab Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Soylu, “Biz yıllardır darbelerle terbiye edilmekten sıkıldık ve biz yıllardır gazete manşetleriyle birtakım ülkelerin, birtakım diplomatların, emekli generallerin açıklamalarıyla tehdit edilmekten hep birlikte sıkıldık. Darbe anayasalarının kurduğu kurumlardaki ne üdüğü belli olmayan adamların kendi küçük akıllarınca siyaseti terbiye etmeye kalkmasından, siyaseti terbiye etmek istemesinden hep birlikte sıkıldık” dedi.
Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ezanımızla uğraşılmasından, kılık kıyafetimizle uğraşılmasından, çalışan, emek veren insanımızın 'çobanın oyuyla benimki bir mi?' diye aşağılanmasından hep birlikte sıkıldık. Dost ve müttefik ülke diye Dünya'da sadece bir tane ülkenin bize pazarlanmasından sıkıldık. PKK'dan sıkıldık. Bu ülkede istihbarat teşkilatlarının ortaya koyduğu fitnelerden, alevi kardeşlerimiz üzerinden, Kürt kardeşlerimiz üzerinden, iddialar üzerinden bu ülkenin bölünmesine, kardeş kanı akıtılmasına çalışılmasından, bu tezgahlardan, bu oyunlardan ve Türkiye üzerine kurulan bu kumpaslardan hep birlikte sıkıldık. Bu ülkeyi bütün uluslararası anlaşmalara dahil edip bizim kırmızı bültenle aradığımız teröristlerin güya dost ve müttefik ülke dediğimiz ülkelerde oturum hakkı almasından, onların neredeyse o ülkenin ev sahibi gibi muamele edilmesinden sıkıldık.”
Soylu, “Hani bizim çok bilmişlerin toz kondurmadığı 1960 darbesi var ya, Türkiye'de 1960'ta darbenin hemen öncesinde kişi başına milli geliri tam tamına 583 dolardı. Darbeden sonra 194 dolara indi. Güney Kore'nin o zamanlar kişi başı milli gelir seviyesi 80 dolar civarındaydı. Bugün o da 30 bin dolar seviyesinde ve bugün birçok dünya markası var. Bu da bir petrol ülkesi değil. Biz ise 2002'ye kadar ancak 3 bin 400 dolara gelebilmişiz. Sağladığımız istikrar sayesinde son 16 yılda çok şükür üçe katladık da 10 bin dolar seviyesine gelebildik. Oysa Türkiye’nin bugün şu konumuyla, şu kaynaklarıyla, şu insan potansiyeliyle 30 bin dolar bandını çoktan yakalayıp geçmiş olması lazımdı ama olamadı. Çünkü bizim ayağımızda prangalar hiç eksik olmadı. Siyasi tezgahlardan, darbelerden, darbe anayasalarından, fitnelerden, kardeş kavgalarından, fuzuli tartışmalardan, vesayet kurumlarından, muhtıralardan, e-bildirilerden kafamızı kaldıramadık ve son 6-7 yıldır bütün bu fitnelerin sahipleri ayaklandılar. ‘Türkiye'de sen nasıl istikrarı yakalarsın, sen nasıl helikopterini, tankını yaparsın, sen nasıl modern şehir hastaneleri yaparsın, sen nasıl dünyanın en büyük havalimanını yaparsın, sen nasıl Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparsın da Çin ile Avrupa arasında köprü olursun, sen nasıl ikide bir ‘yerli ve milli’ dersin, sen nasıl Doğu ve Güneydoğu'da belediyeleri terör örgütünden kurtarıp oraları kalkındırmaya çalışırsın, sen nasıl Suriye'den gelen mazluma, garibana kol kanat gerersin, sen nasıl Ortadoğu'da bizim emrimizden çıkarsın, talimat almazsın, gözünü yummazsın ve sen nasıl IMF'den bağını koparırsın' diye büyük bir kızgınlıkla bu ülkeye karşı, bu ülkenin milli iradenin tecellisi evlatlarına karşı bir büyük kızgınlık içerisindeler” dedi.
“HDP sizi üç kuruşluk aklıyla avucunun içine almış. Bu millete kurşun sıkanlara ortak etmiş, siz ayakta uyuyorsunuz. PKK, bir yandan HDP eliyle sizi kumanda ediyor, bir yandan DEAŞ'la petrol pazarlığı yapıyor. Türkiye'ye karşı ortak terör eylemleri planlıyor. Bir yandan, ABD ile pazarlık yapıyor, Türkiye'nin güney sınırında devlet kurmak için plan yapıyor. Siz hala ayakta uyuyorsunuz. Bugün bizim karşımızdaki ittifak bilesiniz ki şer ittifakıdır. HDP tarafından resmen güdülmektedir. Hiç kimse yerel seçim diye kıvırmasın. HDP, bal gibi bu şer ittifakının içerisindedir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.