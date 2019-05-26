İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Haziran'da endişem odur ki, İstanbul seçimini ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirip eski Türkiye'nin alışkanlıklarına İstanbul'u ve Türkiye'yi itmeye çalışanlara bir fırsat olarak kullandırmak isteyeceklerdir. Endişem odur ki, İstanbul'da 23 Haziran'daki seçimi siyasal çatışmanın, siyasal kamplaşmaların merkezi haline getirecekler." dedi.

Soylu, Bayrampaşa'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nın iftar programındaki konuşmasında, Türkiye'de yeni bir senaryonun ortaya konulmak istendiğini, milletin iradesiyle bunun ortadan kaldırılacağını söyledi.

31 Mart seçimlerinde kazanılan olduğu gibi kaybedilen yerlerin de olduğuna değinen Soylu, "Hepsini başımızın üzerine koyduk. Çünkü yıllardan beri bu mücadeleyi yapıyoruz. 'Demokrasi' diyoruz, 'hak' diyoruz, 'adalet, insanlık' diyoruz. Sadece bu milletin hakkını değil, başka coğrafyalarda yenilen milletin hakkını da hep beraber savunuyoruz. Dik durmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Soylu, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da sandık sonuçlarına itiraz edilmesini şöyle yorumladı:

"İstanbul'da bir olayla karşı karşıya kaldık. Sandıklar açıldı. Biz itiraz ettik. 29 bin fark vardı. Sandıklar açıldıkça fark 13 bine düştü. Hep bizim tarafımıza yazıldı. Anlaşılıyor ki birileri kumpası, tezgahı önce kurmuşlar. Bayrampaşa'da 400'ün üzerinde oyu Binali Ağabey'den almışlar, Ekrem İmamoğlu'na yazmışlar. Sadece kaydırmayla. 100'e yakın sandıkta Binali Ağabey'in aldığı oy 207, yazılan sıfır. Aldığı oy 170, yazılan 1, aldığı oy 140, yazılan 2. Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Hayatımda böyle bir seçim, böyle bir kumpas, böyle bir tezgah görmedim."

Sandıkların yüzde 10'unun açıldığını, geri kalan yüzde 90'ın açılmasının kabul görmediğini dile getiren Soylu, yüzde 90'ın açılması durumunda ak ve karanın belli olacağına işaret etti.

"HEPİMİZ ER MEYDANINDAYIZ"

AK Parti kadrolarının ve milletin darbeden, baskılardan korkmadığının altını çizen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim zarfın içine milletimizin koyduğu oy pusulasından hiçbir şüphemiz olmadı. Zarf açıldıktan sonra belediye meclisinde yanlışlık yapmayan, ilçe belediye başkanlığında oyların birbiriyle aynı çıktığı ama büyükşehir belediye başkanlığına geldiği zaman oyların, sandık sonuç tutanaklarının her birinin birbirinden farklı olduğu bir yolsuzlukla karşı karşıya kaldık. Biz itiraz etmeyecek miydik yani? Bugün S-400 konusunda bize parmak sallayanlara karşı dik duruşumuzu nasıl ortaya koyuyorsak, terörle mücadelede nasıl bu ülkenin hakkını, hukukunu savunuyorsak, Amerika'ya, Avrupa'ya bu milletin hakkını yedirmiyorsak bu milletin bir oyunun da hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu millet bize eğer burada sessiz kalırsak şunu söyler; 'Kendi hakkınızı savunamıyorsunuz, benim verdiğim oyun hakkını savunamıyorsunuz, yarın bu Türkiye'nin hakkını nasıl savunacaksınız.' Başınız dik olsun. Şunu net söyleyeyim; bu seçim alınmışsa birine verilmiş değil, işte er meydanı. Hepimiz er meydanındayız ve buradan mücadelemizi ortaya koyacağız."

"BÜYÜK BİR İMTİHANLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Büyük bir imtihanla karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Soylu, "23 Haziran'da endişem odur ki, İstanbul seçimini ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirip eski Türkiye'nin alışkanlıklarına İstanbul'u ve Türkiye'yi itmeye çalışanlara bir fırsat olarak kullandırmak isteyeceklerdir. Endişem odur ki, İstanbul'da 23 Haziran'daki seçimi siyasal çatışmanın, siyasal kamplaşmaların merkezi haline getirecekler." dedi.

Soylu, vatandaşlara, "İstanbul'un gücüyle Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenlere, hazırlık yapanlara ne olursunuz bu fırsatı vermeyin." diye seslendi.

İstanbul'un geçmişte birçok sıkıntı çektiğini aktaran Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından bugüne çalışmalarıyla bütün dünyayı imrendirecek bir İstanbul altyapısı oluşturduğunu kaydetti.

"KATO'YA, GABAR'A, CUDİ'YE, TENDÜREK'E GİTTİĞİMDE SORDUN MU ORADA NE İŞİN VAR DİYE?"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "İçişleri Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var?" söylemine tepki gösteren Soylu, şunları dile getirdi:

"Kalkmış diyor ki 'İçişleri Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var, 10 gündür İstanbul'da çalışıyor, gitsin Ankara'ya otursun.' İyi ki İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı olmamış. Eğer olsaydı bizi İstanbul'a sokmayacaktı demek ki. İstanbul'da ne işi var diye bana soruyor da be kardeşim ben 2,5 yılı aşkındır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e gittiğimde sordun mu orada ne işin var diye?"

"İSTANBUL'U BUNLARA TESLİM ETMEYELİM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarını değinerek, şunları kaydetti:

"Kucaklıyorum da kucaklıyorum deyip yüzündeki boyalar, maskeler düştükçe, esas kimliği ortaya çıktıkça çırpınmaya başladı. Şimdi Allah muhafaza bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanırlarsa, ele geçirirlerse kimlerle yönetecekler? Kılıçdaroğlu olacak mı, o bir kadın var, onunla yönetecekler mi, bir de Sezai vardı değil mi, bunlarla mı yönetecekler? İstanbul'u bunlara teslim etmeyelim. Onun için bir veballe karşı karşıya kalırız. İstanbul birilerinin zaman kaybettireceği bir şehir değildir. İstanbul bizim küresel güç merkezimizdir, kuvvet merkezimizdir. İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir, Cezayir'in, Azerbaycan'ın, Bakü'nün, Bosna'nın, Kosova'nın, Şam'ın, Kahire'nin İstanbul'udur. İstanbul değerlerimizin, medeniyetimizin baş şehridir."

Soylu, katılımcılardan 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için Binali Yıldırım'a destek istedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Programda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı da konuşma yaptı.