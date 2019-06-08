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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eskişehir’de trafik denetimine katıldı

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 52 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirterek, "Alınan tedbirler çerçevesinde bu bayramda meydana gelen ölümlü kaza oranında geçen yıla göre yüzde 48 azalma oldu" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılan trafik denetimine karayoluyla Afyonkarahisar'dan gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarma ekiplerinin karayolunda yaptığı trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, önce Eskişehir-Ankara karayolu Sivrihisar Trafik Denetleme Noktasında trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan bayram tedbirlerinin yanı sıra kent trafiğiyle ilgili brifing aldı. Ardından Bakan Soylu, trafik denetlemesine katıldı. Polis ve jandarma ekipleriyle birlikte durdurulan araçları kontrol eden Bakan Soylu özellikle araç içindekilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakıp, kurallara uymaları konusunda sohbet etti. Ayrıca Bakan Soylu, araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve oyuncak da hediye etti.

Yapılan denetleme sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 günlük bayram tatili sonuna kadar karayollarında 185 bin trafik görevlisinin olacağına dikkat çekerek, "Şuan Sivrihisar noktasındayız. Burada da hem Antalya istikametinden hem Bursa istikametinden güzergahlarına gidecek araçlarla ilgili denetimleri arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Biraz önce Afyon'daydık, şunu söylemem gerekir; Tüm arkadaşlarımız şuanda, yarın ve Pazar günü yollarda. Bu trafik denetimlerinin en üst noktada olması ve bunu sağlayacak hazırlıkları bu güne kadar tamamladılar. Gerek ilk gidiş zamanında, şimdi de dönüş istikametinde vatandaşlarımızın sürücülerimizin gideceği yerlere sağ salim ulaşabilmesini temin etmek için 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Tüm bayram kazaların en aza inmesi, Allah muhafaza ölümlerin az olabilmesi ve bir taraftan da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en az seviyeye indirilebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda hem tecrübeleri, bilgileri hem de bu konuda politika belgemizin oaya koymuş olduğu bütün umdeleri yerine getirerek sonuç almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE SON 50 KİLOMETRE EN RİSKLİ KİLOMETRELERDİR"

Bakan Soylu, sürücülerin gidecekleri noktalara acele etmeden gitmelerini söyleyerek, "Kaza noktaları tedbirlerle bu noktalarda hiç kazamız olmadı. İnşallah son 2 günde de olmaz. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında toplam 52 trafik kazalarından kaynaklanan vefatımız söz konusu. Hepsine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen sene ve son 10 yılın yüzde 56 azalışıyla beraber trafik kazalarındaki ölümlerle gidiyoruz. Genel karşılaştırmalar, istatistiklerimiz bunlar. Geçen yıla oranla yüzde 48 bir azalış söz konusu trafik kazalarındaki ölümlerde. Tabii bizim aldığımız tedbirlerle hedefimiz sıfır can kaybı. Acele etmesinler gidecekleri istikamet evleri muhakkak. Yani ev yerinde duruyor ve 10 dakika, yarım saat geç gitmeleri çok bir şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur dinlenerek gitmektir. Özellikle son 50 kilometre en riskli kilometrelerdir. Çünkü yorgunluk anınızdır, uykusuzluk anınızdır hemen yetişeyim telaşı vardır. Vatandaşlarımıza söylüyorum; Ne olur burada dikkatli olmak lazım, tedbirli ve temkinli olmak gerekir" şeklinde konuştu.

"DÖNÜŞÜMÜZ BAYRAM OLSUN, DÖNÜŞÜMÜZ FELAKET OLMASIN"

Ayrıca Bakan Soylu, bayram dönüşlerinin felaket olmamasını temenni ederek "Yollardayız, önümüzdeki 2 gün de yollarda olacağız ve sürücülerimize çok dikkatli olmaları konusunda tekrar buradan tembih ediyoruz. Özellikle otobüs şoförlerimiz. Bazen otobüs şoförlerimizin de uykusuzluk hali oluyor. O bizim için bir felaket olur. Ve inanıyorum ki, eğer dikkatli gidilirse, kurallara riayet edilirse hepimizin aynı yolda olduğumuzu unutmamamız gerekir ve dönüşümüz bayram olsun diyorum, dönüşümüz felaket olmasın" dedi. Bakan Soylu, yaptığı açıklama sonrası havayolu ile ilçeden ayrıldı.

Öte yandan Bakan Soylu'nun katıldığı trafik denetlemesine, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile diğer ilgiler katıldı.

 

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