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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FB TV'ye konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş'a giden Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı değerlendirmenin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FB TV'ye konuştu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta Fenerbahçeli yöneticiler Burak Kızılhan, Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Bekir İrdem ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Fenerbahçeli yöneticiler ile yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe TV’ye değerlendirmelerde bulunurken, çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Süleyman Soylu’nun Fenerbahçe TV’ye yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

“Milletimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Topyekûn bir seferberlik var. Ve bu seferberlikte milletimizin bütün karakterini, bütün asli unsurlarının bunun üzerine yüklendiğini görüyoruz. Allah herkesten razı olsun. Dışarıdan, içeriden karşı karşıya kaldığımız bu büyük ölçekli afetten –depremle ilgili- hep birlikte ayağa kalkabileceğimiz inancını bugün yükleyen bir milli seferberlik halindeyiz.

Bugün Fenerbahçe Kulübümüzün Yöneticileri de geldiler. Onlar da işin başında itibaren AFAD’la birlikte hem yardım tırları olsun hem bundan sonraki süreçte yapılacaklar olsun birlikte koordinasyon içerisindeler. Burada afete maruz kalan depremzedelerimize güçlü bir duygu yükleniyor. Beraber olduğumuz, onları sonuna kadar bırakmayacağımız, devletle millet bir arada bu afetin ortaya koyduğu yaraların sarılması hususunda birlikte olabileceğimiz anı her noktada yaşıyoruz. Arkada Azeri kardeşlerimiz var. Bundan daha kıymetli bir şey yok.

Altını çizerek söylüyorum; dünyada hiçbir ülke bu kadar büyük ölçekli, 3 Hollanda ölçeğinde, 110 bin kilometrekarelik bir alan bu, 10 vilayette ve 10 vilayette de hasar birbirine benzer oranda ve 10 vilayete anında her şeyinizle ulaşmak zorundasınız. Arama kurtarmayla ulaşmak zorundasınız, sağlıkla ulaşmak zorundasınız, beslenmeyle ulaşmak zorundasınız, barınmayla ulaşmak zorundasınız, elektrik tamiriyle ulaşmak zorundasınız, suyla ulaşmak zorundasınız, doğal gazla ulaşmak zorundasınız, hijyen dahil olmak üzere bütün ihtiyaçlarını 10 vilayete ulaştırmakla mükellefsiniz. Dünyada hiçbir ülke bu kadar kısa bir zaman içerisinde en ücra köylere kadar milletine devletiyle ulaşıp bunların her birini sağlayabilecek kabiliyette olamaz. Ayrıca artçı depremler ve müstakil depremler de devam ediyor. İnşallah el birliğiyle çıkacağız.

Fenerbahçe camiasına da çok teşekkür ediyoruz. Bunu birlikte yükleneceğiz, birlikte kaldıracağız. İnşallah birlikte bu yaraların her birini saracağız. Bu travmaların atlatılmasını sağlayacağız.

Önümüzde 1 yıllık bir süreç var. Bu 1 yıllık süreç içerisinde konutlara insanlar, hemşehrilerimiz, depremzedeler yerleşmeden, iş sahaları tekrar ayağa kalkmadan elbette ki işimiz bitmeyecek. Uzun erimli, uzun süreli 1 yılımız var. Burada da bu desteğimizi bu süreç içerisinde sürekli devam ettirmeliyiz.”

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