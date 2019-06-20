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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te konuşuyor

İçişleri Bakanı Soylu, Veyis Ateş moderatörlüğünde Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Habertürk Gündem Özel programında soruları yanıtlıyor

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Veyis Ateş moderatörlüğünde Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Habertürk Gündem Özel" programında soruları yanıtlıyor.

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Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok üzüntü verici. Orada bir cümle söyledim, doğayla bilek güreşi yapmamak lazım. Doğa kendi kurallarını ortaya koyuyor ve dayatıyor. Bir şey daha öğrendim, doğa sinyal veriyorsa alacaksınız. Orada birkaç kez küçük olmuş. Yıllardır böyle büyük bir şeydir karşı karşıya kalınmamış. Orada büyük sel felaketinin olduğu hatırlanmıyor. Ben ona sinyal diyorum. Koskoca bir dağ kopuyor. Oradan itibaren debisi de çok da büyük olmayan bir dere. Yukarıdan aşağıya önüne toprağı da kaçınca, büyük kayaları katınca karton evler gibi 7 evi söküp atıyor. Koskoca iş makinalarını alıp götürüyor. Çok az bir zaman orada gelen selle dönme imkanını bulamadan sele kapılan insanlar. 7 vatandaşımıza ulaşıldı. İnşallah 3'üne de ulaşma çalışmaları yapılıyor. Vefat edenlerin büyük bölümü orada çalışma esnasında hayatlarını kaybettiler. Orada birçok derelerde ıslah çalışmaları yapılıyor. Çoğunun bitirilmesi gerekir. Kökü derin ağaçlar gerekir bu heyelanların engellenmesi için. Arkadaşlarımız orada. Neler yapılması lazım geldiği kendi sistematiğimiz içinde gerçekleştirecekler. Bakan Pakdemirli arkadaşımızla birlikte gezdik. İnşallah böyle afetlerle karşılaşmayız.

"İNANIN TÜRKİYE PAZAR GÜNÜ NE SÖYLEYECEK MERAK EDİYORUM"

Benim bir tarz-ı siyasetim var. Saklamam da. Yarın biteceğini bilsem yine söylerim. Bu tarzı siyasetimden de vazgeçmem. Eğer gördüklerimizi söyleyemeyeceksek, İstanbul burası. Sadece bizim şehrimiz değil. Medeniyet baş yeri. İstanbul şu anda önemli bir sorumluluk içerisinde. Belki de tarihinde ilk kez bir sorumlulukla karşı karşıya. İstanbul böyle bir sorumluluk yaşamadı hiç. Türkiye bir karar verdi. Dedi ki, 'Ben 31 Mart'ta bana önerilen iki öneriyi onaylıyorum. Birisi beka, iki son yarım asırda 4-4,5 yıllık zaman diliminde hükümet güç istiyor, ben bu gücü ona veriyorum' dedi. Cumhur İttifakı'na yüzde 51-52 oy verdi. Belki siyasi hayatımızda bu kadar büyük başarı elde edeceğimiz bir sonuç çıkmaz. AK Parti'nin aldığı başarı tarihi başarıdır. Türkiye AK Parti'ye, Cumhur ittifakına, kendine bir istikamet çıktı. 'Senin terörle mücadeleni, dış politikada çizdiğin çerçeveyi beğeniyorum, S-400 gibi politikalarını beğeniyorum' dedi. Şimdi merak ediyorum Pazar günü ne söyleyecek?

"BİZ İSTANBUL'U YÜKSELTİYORUZ BÜYÜTMÜYORUZ"

İstanbul sadece ticaret başşehri değildir. Bu coğrafyanın en iyi ulaşım networku değildir. Herkesin nefeslenebileceği bir şehir değildir. Bu coğrafyanın kalbidir. Zihnine ümitsizlik düşenlerin ümididir. Allah muhafaza Bakü, Bosna, Kosova, Kudüs, Telafer, Doğu Türkistan, Kerkük'ün ümididir. Bu ruhu Gezi ruhuna döndürürseniz. Şehirlerin de bir maneviyatı vardır. Normalde hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. İki taraf da bir şeyler öneriyor. Biz bir şey öneriyoruz. Bir felsefe ile bunu öneriyoruz. Etrafımızdaki coğrafyayla ilişki kuruyoruz. İstanbul'a zaman kazandırıyoruz. İstanbul'u yükseltiyoruz, büyütmüyoruz. Bir Tayyip Erdoğan felsefesi var orada. Bir tarafta Eyüp Sultan'dan koparmıyoruz bir taraftan  Uzakdoğu'ya bağlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden. Bir taraftan ticaretin ve dünya ekonomisinin en nitelikli şehri haline getirmeye çalışıyoruz. Modern İpek Yolu'nun merkezi bir taraftan bir ilim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz.

 

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