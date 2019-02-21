İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa Soylu’nun yanı sıra, Çubuk Belediye Başkanı Tucay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Aydos, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Doğan, AK Parti Çubuk ana kademe üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakanı Soylu konuşmasında, “Bu ülkenin özgürlüğü ve hürriyeti için, enginleşmesi için, bu milletin ayakta dik durabilmesi için bu tablo bu millete yüzyıllarca yeter de artar. Çok zor dönemlerden geçti bu ülke ve millet hep birlikte çok zor dönemlerden geçtik. Türkiye buralara kolay gelmedi. Varacak çok menzilimiz var. Bu millet öyle sıkıntılar çekti ki, bu ülkede başbakanlar, bakanlar astılar, siz bu ülkeyi kendi kimliğiniz ve inancınızla yönetmeyin diye sizi korkutmaya ve sindirmeye çalıştılar. Bu ülkede çocuklara Kur'an öğretmediler. Darbelerle, ekonomik krizlerle, terör ve anarşiyle, sağ sol, başı açık başı örtülü diye bu ülkenin her bir bireyini parça pinçik edebilmek için bizi ellerinden geldiğince parçalamaya çalıştılar. Birini tezgahtan aldılar, ötekisini tezgaha koydular” diye konuştu.



"BU MİLLET İKTİDAR DA OLDU, MUKTEDİR DE"

“Bize iktidar olursunuz, muktedir olmazsınız dediler. Bugün bu millet iktidar da oldu, muktedir de oldu” diyen Soylu, “28 Şubat bin yıl sürecek dediler. Ne demek istediler, ‘Ey Türk milleti, siz bu topraklarda bin yıldır yaşıyorsunuz, ezanı muhammediye bu topraklarda semalarda duyuluyor, size yeni bir bin yıl yazıyoruz, sizin yaşadığınız bin yılı beğenmiyoruz’ dediler. 28 Şubat 1997’de Tayyip Erdoğan’ı yasakladılar. Bu millet inadına 3 Kasım 2002’de Tayyip Erdoğan’ı iktidara getirdi. Bu ülkeye ve bu coğrafyaya zayıflık yakışmaz. Biz etrafımızdaki bütün coğrafyadan sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

Dağlarda 15 bin terörist varken şimdi 700 kadar terörist kaldığını belirten Soylu, “Komutanlarla konuştuk, onların gözleri parlıyor, teröristler birbirleri ile anlaşıp kış boyu fare gibi inlerine girmişler. Bunlar kafalarını inlerinden bir çıkarsınlar tek tek halledeceğiz, burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. PKK elebaşı Apo ile ilgili milletvekili illeri dolaşacakmış, sonra Apo’yu dışarı çıkaracaklarmış. Biz sizi yürütmeyiz ki. Artık terörün Türkiye gündemini meşgul etme dönemi sona etmiştir” dedi.



"ONLARIN MÜCADELESİ HÜRRİYET MEŞALESİ OLACAK"

Kato Dağı'nda kar engelinin yeni kalktığını anlatan Bakan Soylu, “Orada Cenab-ı Allah ile baş başa kalan, Gabar’da, Bestler Dereler'de, Tunceli’de, Tendürek’te, Ağrı’da sizin evlatlarınız öyle kahramanlık mücadeleleri ortaya koydular ki, onların bu mücadeleleri benim ülkemin hürriyet meşalesi olarak yanacak. Gelecek bizimdir inşallah, kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi de yapacağız. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 devletinden birisi yapacağız” şeklinde konuştu.

Mart ayının başında bekçi olmak isteyenler için yeniden sınav açacaklarını belirten Soylu, “Oradan da 8 bin kişi alacağız, Çubuk'a bekçi vereceğiz. Bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacak. PKK’nın ayağına basıyoruz, DEAŞ’ın ayağına basıyoruz. 31 Mart’tan sonra bize vereceğiniz güçle, kuvvetle, takatla ekonomimizin yükselmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bakın iyi bir noktaya geldik, Çubuklular Pensilvanya’yı bize güldürmeyin” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na da yüklenen İçişleri Bakanı Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun zafer naraları ile beraber 31 Mart gecesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adım atmasına ben Ankara’da yaşayan birisi olarak tahammül edemem. Çubuklular Kılıçdaroğlu’nun ayağının bastığı yerde ot bitmez ot. Kılıçdaroğlu’na o fırsatı vermeyeceksiniz değil mi? SSK’yı batırdı, partinin adayları adaylıklarını açıklamasın diye parti binasını kilitledi, 10 katlı binaya sahip çıkamayan Ankara’ya sahip çıkabilir mi?" diye konuştu.



"ARTIK ÇUBUK SPORLUYUM"

Kendisini desteklemek için gelen Çubuk Sporlulara da seslenen Soylu, “Ankara’da olduğum sürece Çubuk Spor için elimden geleni yapacağım. Ankara’da olduğum sürece Çubuk Sporlu olacağım” dedi. Alanda “Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi” diye slogan atan Çubuk Sporluları Soylu, “Bu iş kavga kıyamet işi değil, elimden geleni yapacağım, bu şekilde söylemeyin” diye uyardı.

Çubuklu vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilçeye gelmesini istediklerini belirttiler.